Le PSG craque sur le nouveau chouchou de Zidane

Zinedine Zidane n'a pas hésité à partir en Serie A pour faire sa liste avec l'équipe de France. La révélation Pierre Kalulu voit son avenir chamboulé avec ce coup de projecteur.

Dans sa large revue d’effectif sur les derniers matchs de l’équipe de France, Zinedine Zidane a quasiment tout changé en ce qui concerne les latéraux. Ce qu’il a vu pendant la Coupe du monde ne semble pas l’avoir convaincu, et cela a permis à Pierre Kalulu de montrer ses qualités. Même s’il n’a pas totalement crevé l’écran, le joueur de la Juventus a pu se mettre en évidence, et fait clairement partie des choix possibles pour occuper ce poste où Jules Koundé reste solide, mais semble à bout de souffle.

Sa prolongation remise en cause ?

Ce coup de projecteur sur Pierre Kalulu, qui a connu un début de carrière marqué par sa formation à l’OL avant de partir très tôt pour le Milan AC, pourrait chambouler son avenir. Alors que la Juventus travaille sur la prolongation de son contrat depuis quelques mois, l’intérêt de plusieurs gros clubs européens change la donne. Selon TuttoJuve, le PSG et Liverpool rêvent notamment de voir le défenseur français mettre ses discussions avec le club du Piémont sur pause, pour étudier un transfert l’été prochain.

En juin 2027, le Franco-Congolais aura encore deux ans de contrat, mais son prix risque de rester aux alentours de 30 millions d’euros. Ce ne sera pas la même musique s’il prolonge à Turin. Consciente des intérêts de Paris et la Premier League, la Juventus accélère pour boucler cette prolongation du joueur de 26 ans, glisse le média turinois. Kalulu s’est vu proposer un nouveau contrat avec un salaire rehaussé par les Bianconeri, persuadés qu’ils tiennent là leur latéral pour les années à venir, à condition que les géants d’Europe ne viennent pas lui piquer l’été prochain.

De son côté, le PSG reste un club dont le seul poste non doublé est celui d’Achraf Hakimi, même si Warren Zaïre-Emery rend souvent service avec réussite à ce poste.