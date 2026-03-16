Luis Enrique

Le PSG convoque un groupe sans surprise pour aller à Chelsea

PSG16 mars , 11:05
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain part ce lundi à Londres avec un groupe sans surprise pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, mardi soir à Stamford Bridge.
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L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien

Ta connerie oui elle est pire que le rn.

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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