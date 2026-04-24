Le PSG cache une histoire louche sur Mbaye

Moins utilisé depuis quelques mois, Ibrahim Mbaye subit la concurrence au Paris Saint-Germain. C’est effectivement l’explication donnée par l’entraîneur Luis Enrique. Mais en réalité, la situation contractuelle du titi peut expliquer son faible temps de jeu.

Ça commence à devenir inquiétant pour Ibrahim Mbaye (18 ans). Régulièrement aligné en première partie de saison, l’ailier du Paris Saint-Germain a vu son temps de jeu chuter depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. L’international sénégalais n’était même pas convoqué face à l’Olympique Lyonnais (défaite 1-2) dimanche dernier. Un simple problème de concurrence si l’on en croit Luis Enrique.

« Chaque minute que tu peux jouer au Paris Saint-Germain doit être spéciale, expliquait l’entraîneur parisien. Je n'ai aucun regret sur Ibrahim Mbaye mais il faut être prêt pour chaque minute. Il a été prêt, mais j'attends beaucoup plus de tous les joueurs. C'est simplement la concurrence. Un joueur doit rester hors du groupe. » Ce n’est pas tout à fait la version d’Ambre Godillon. De son côté, la journaliste affirme que le désaccord entre la direction et le talent sous contrat jusqu’en 2028 crée des tensions.

« Honnêtement, c'est un cas un peu particulier, ce n'est pas vraiment comme Senny Mayulu qui a eu des moments pour se montrer et qui n'a peut-être pas été convaincant, a commenté la chroniqueuse de la chaîne L’Equipe. Ibrahim Mbaye, le problème est même au-delà du sportif, de la concurrence, ce sont des éléments de langage de Luis Enrique devant la presse. Luis Enrique ne peut pas dire ce qu'il se passe en coulisses et les discussions contractuelles autour du contrat de Mbaye qui pour l'instant ne prolonge pas l'aventure au sein du Paris Saint-Germain. »

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« On sait que ça peut crisper le camp Luis Campos. Je crois savoir qu'il y a pour l'instant un point de non-retour, a-t-elle ajouté. S'ils ont réussi à "lofter" Kylian Mbappé, je vous laisse imaginer Ibrahim Mbaye… Senny Mayulu toujours aligné ? Ce n'est pas le même cas de figure, ils n'ont pas le même statut et Luis Enrique n'a pas le même regard sur eux. » Autrement dit, le Paris Saint-Germain fera beaucoup moins d’efforts avec Ibrahim Mbaye.