Le PSG annonce un grand retour contre l’OL

Ou l'OM va l'imposer et avec le temps ça passera .
Je comprends son envie d’ailleurs, il mérite mieux que 5 min par match. Merci Gonçalo pour tout, tu resteras un buteur extraordinaire, un élément fantastique dans tout ce qui s’est passé l’an dernier. Merci pour tout et bon courage pour la suite de ta carrière.
Durée de vie de la rumeur : 24h Mélange pas tout
À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et à cette période de la saison, pas de relâchement possible même pour les remplaçants … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Le point médical @Aspetar avant #PSGOL. 📋 🗞️ psg.fr/content/point-…