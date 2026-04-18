Le PSG annonce un grand retour contre l’OL

OM : Un référendum pour faire disparaître le nouveau logo ?

À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦