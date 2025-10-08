Le PSG a une équipe qui vaut 1,4 milliard d'euros

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?
explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot
Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂
olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux
@DukeTogo13 Risible ? non pas que je sois vraiment fan de thauvin, mais j'ai l'impression qu'il porte son équipe de Lens depuis le début de saison et s'ils sont aussi haut au classement ils peuvent lui dire merci. Discutable oui, mais risible... Si on veut en discuter mais pas en rire alors selon toi quel ailier à la place avec autant d'influence dans le jeu de son équipe depuis le début de saison ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
