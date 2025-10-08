ICONSPORT_261406_2021
PSG Inter finale ligue des champions

Le PSG a une équipe qui vaut 1,4 milliard d'euros

PSG08 oct. , 12:00
parClaude Dautel
2
L'Observatoire du football CIES s'est penché sur la valeur des joueurs de toutes les équipes européennes de football. Si Chelsea a l'effectif le plus cher, le Paris Saint-Germain est dans le Top 5.
Le PSG a beau avoir fait un mercato prudent cet été en se contentant de recruter Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale a tout de même dépensé près de 130 millions pour se renforcer. Plusieurs départs ont permis aux champions d'Europe d'équilibrer la balance, un résultat qui satisfait Nasser Al-Khelaifi. Le dirigeant qatari l'a plusieurs fois répété, le Paris Saint-Germain ne veut plus faire des dingueries, mais il n'empêche que le club de la capitale a un effectif somptueux et qu'aucun autre club de Ligue 1 ne peut approcher. Pour preuve, ce mercredi, l'Observatoire du football CIES a chiffré la valeur réelle de chaque équipe et le PSG a donc un effectif qui vaut 1,4 milliard d'euros, rien que ça.

Chelsea frôle les deux milliards d'euros, loin devant le PSG

Pourtant, le Paris Saint-Germain n'est que cinquième dans ce classement, loin du premier, Chelsea, dont le vaste effectif est valorisé à 1,8 milliard d'euros. Derrière le club londonien, on trouve donc le Real Madrid, Manchester City, Arsenal et donc le PSG. Selon le site spécialisé, en un an, la valeur des joueurs du Paris Saint-Germain a augmenté de 303 millions d'euros, soit le deuxième meilleur total toujours derrière Chelsea. Toujours d'après cette étude, le footballeur le plus cher des champions d'Europe en titre est Joao Neves, dont le prix est estimé entre 132 et 154 millions d'euros. Pour rappel, le milieu de terrain portugais avait été recruté pour 65 millions d'euros en 2024 à Benfica.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029, Joao Neves, forfait avec l'équipe du Portugal, a été récompensé mardi soir, avec ses coéquipiers internationaux, lors des Portugal Football Globes 2025 pour la saison historique vécue avec le PSG, qui a gagné la totalité des trophées français et européens. Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos vont donc se partager une récompense de plus et la valeur des joueurs portugais va encore augmenter. 
2
Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

@DukeTogo13 Risible ? non pas que je sois vraiment fan de thauvin, mais j'ai l'impression qu'il porte son équipe de Lens depuis le début de saison et s'ils sont aussi haut au classement ils peuvent lui dire merci. Discutable oui, mais risible... Si on veut en discuter mais pas en rire alors selon toi quel ailier à la place avec autant d'influence dans le jeu de son équipe depuis le début de saison ?

