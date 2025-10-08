Le PSG a une équipe qui vaut 1,4 milliard d'euros

L'Observatoire du football CIES s'est penché sur la valeur des joueurs de toutes les équipes européennes de football. Si Chelsea a l'effectif le plus cher, le Paris Saint-Germain est dans le Top 5.

Le PSG a beau avoir fait un mercato prudent cet été en se contentant de recruter Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale a tout de même dépensé près de 130 millions pour se renforcer. Plusieurs départs ont permis aux champions d'Europe d'équilibrer la balance, un résultat qui satisfait Nasser Al-Khelaifi. Le dirigeant qatari l'a plusieurs fois répété, le Paris Saint-Germain ne veut plus faire des dingueries, mais il n'empêche que le club de la capitale a un effectif somptueux et qu'aucun autre club de Ligue 1 ne peut approcher. Pour preuve, ce mercredi, l' Observatoire du football CIES a chiffré la valeur réelle de chaque équipe et le PSG a donc un effectif qui vaut 1,4 milliard d'euros, rien que ça.

Chelsea frôle les deux milliards d'euros, loin devant le PSG

Pourtant, le Paris Saint-Germain n'est que cinquième dans ce classement, loin du premier, Chelsea, dont le vaste effectif est valorisé à 1,8 milliard d'euros. Derrière le club londonien, on trouve donc le Real Madrid, Manchester City, Arsenal et donc le PSG. Selon le site spécialisé, en un an, la valeur des joueurs du Paris Saint-Germain a augmenté de 303 millions d'euros, soit le deuxième meilleur total toujours derrière Chelsea. Toujours d'après cette étude, le footballeur le plus cher des champions d'Europe en titre est Joao Neves, dont le prix est estimé entre 132 et 154 millions d'euros. Pour rappel, le milieu de terrain portugais avait été recruté pour 65 millions d'euros en 2024 à Benfica.