De Zerbi déjà menacé à Tottenham

De Zerbi déjà menacé à Tottenham

Premier League04 sept. , 22:20
parGuillaume Conte
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Ancien entraineur de l'OM, Roberto De Zerbi a profité d'un énorme mercato avec Tottenham, mais est pour le moment dernier après deux journées. La pression monte déjà chez les Spurs.
Roberto De Zerbi, qui a longtemps refusé de venir au chevet de Tottenham en cours de saison dernière, a finalement accepté de venir sauver les Spurs de la relégation. Il a pu trouver ses marques et avoir ensuite un été entier pour préparer la saison suivante. Malgré un recrutement très ambitieux et une préparation entière, le début de saison du club londonien est une nouvelle fois catastrophique. Alors que Tottenham espérait enfin retrouver au minimum la première partie de tableau, la formation du Nord de Londres se retrouve déjà dernière après deux journées, et avant son déplacement à Nottingham de ce samedi.
Un début difficile qui ne met pas encore le feu aux poudres, mais la pression commence doucement à monter. Et L’Equipe dévoile même ce vendredi que, en raison des grosses sommes dépensées cet été, les dirigeants ne seront pas aussi patients qu’avec les précédents managers, qui se sont accrochés jusqu’à ce que la situation soit intenable. « Reste que, si les défaites continuent de s'enchaîner, Johan Lange, le directeur sportif, pourrait finir par perdre patience avec son entraîneur, au vu de l'effort considérable réalisé par son club cet été pour satisfaire ses désirs », explique ainsi le quotidien sportif, qui n’a pas trop aimé voir « RDZ » se plaindre du manque d’état d’esprit des recrues estivales après la défaite du week-end dernier contre Newcastle.
Avec 336 millions d’euros mis sur la table, Tottenham continue sa fuite en avant en achetant très cher des joueurs confirmés de Premier League, même si cela ne porte pas ses fruits. Et si les Spurs continuent d’empiler les mauvais résultats, le manager italien passé par l’OM et Brighton, risque de sentir rapidement la pression monter.

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