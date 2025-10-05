Le PSG a recruté un incroyable buteur invisible

C'est un secteur de jeu où le Paris Saint-Germain s'est amélioré. Et si cela n'avait pas encore été trop remarqué, ce n'est plus le cas. Sur les coups de pied arrêtés, le PSG est devenu très dangereux, et ce n'est pas par hasard.

Faute d'avoir recruté un attaquant supplémentaire lors du dernier mercato, Luis Enrique a tenu à faire progresser encore un peu plus son équipe dans un secteur de jeu où Paris n'avait pas toujours été performant, à savoir les coups de pied arrêtés. Et pourtant on connait l'importance de cette spécialité en 2025, et c'est pour cela que Rafel Pol, très proche adjoint de Luis Enrique, s'est penché plus sérieusement sur les CPA. Comme l'explique L'Equipe, le travail mené par le technicien espagnol a rapidement porté ses fruits, et les statistiques le confirment. Lors des six matchs de Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain a marqué quatre buts sur des corners. Lors des 18 derniers matchs de L1 la saison passée, le PSG en avait marqué seulement marqué trois. Et les champions d'Europe ne sont dominés dans ce secteur que par Chelsea sur le même laps de temps.

Le PSG ne laisse rien au hasard

Le quotidien sportif précise que cela fait désormais plusieurs mois que Rafel Pol est en charge d'optimiser le positionnement des joueurs parisiens sur les coups de pied arrêtés. En effet, l'entraîneur d'un autre club de Ligue 1 a constaté que le PSG avait changé pas mal de choses et pas que depuis le début de la saison 2025-2026. « Dès la saison dernière, on a pu voir un changement. Ils en récoltent les fruits ces dernières semaines, mais ils avaient déjà varié leur manière de tirer les corners et les coups francs offensifs depuis un moment.

Au départ, Luis Enrique semblait leur demander de jouer systématiquement à deux, pour trouver le deuxième poteau. Statistiquement, en Europe, tu as un taux d'échec impressionnant en jouant tes corners comme ça. Pas eux. Maintenant, ils varient davantage, tentent plus de coups francs directs et cherchent des zones plus précises sur corner », explique ce technicien. De quoi donner des sueurs froides aux adversaires du Paris Saint-Germain, surtout lorsque le club de la capitale aura retrouvé toute sa force de frappe offensive, ce qui sera probablement le cas après la prochaine trêve internationale. En attendant, les joueurs de Lille sont prévenus, le danger peut venir de partout contre le PSG.