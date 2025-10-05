ICONSPORT_260413_0512
Luis Enrique Rafel Pol Luis campos

Le PSG a recruté un incroyable buteur invisible

PSG05 oct. , 10:30
parClaude Dautel
0
C'est un secteur de jeu où le Paris Saint-Germain s'est amélioré. Et si cela n'avait pas encore été trop remarqué, ce n'est plus le cas. Sur les coups de pied arrêtés, le PSG est devenu très dangereux, et ce n'est pas par hasard.
Faute d'avoir recruté un attaquant supplémentaire lors du dernier mercato, Luis Enrique a tenu à faire progresser encore un peu plus son équipe dans un secteur de jeu où Paris n'avait pas toujours été performant, à savoir les coups de pied arrêtés. Et pourtant on connait l'importance de cette spécialité en 2025, et c'est pour cela que Rafel Pol, très proche adjoint de Luis Enrique, s'est penché plus sérieusement sur les CPA. Comme l'explique L'Equipe, le travail mené par le technicien espagnol a rapidement porté ses fruits, et les statistiques le confirment. Lors des six matchs de Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain a marqué quatre buts sur des corners. Lors des 18 derniers matchs de L1 la saison passée, le PSG en avait marqué seulement marqué trois. Et les champions d'Europe ne sont dominés dans ce secteur que par Chelsea sur le même laps de temps.

Le PSG ne laisse rien au hasard

Le quotidien sportif précise que cela fait désormais plusieurs mois que Rafel Pol est en charge d'optimiser le positionnement des joueurs parisiens sur les coups de pied arrêtés. En effet, l'entraîneur d'un autre club de Ligue 1 a constaté que le PSG avait changé pas mal de choses et pas que depuis le début de la saison 2025-2026. « Dès la saison dernière, on a pu voir un changement. Ils en récoltent les fruits ces dernières semaines, mais ils avaient déjà varié leur manière de tirer les corners et les coups francs offensifs depuis un moment.
Au départ, Luis Enrique semblait leur demander de jouer systématiquement à deux, pour trouver le deuxième poteau. Statistiquement, en Europe, tu as un taux d'échec impressionnant en jouant tes corners comme ça. Pas eux. Maintenant, ils varient davantage, tentent plus de coups francs directs et cherchent des zones plus précises sur corner », explique ce technicien. De quoi donner des sueurs froides aux adversaires du Paris Saint-Germain, surtout lorsque le club de la capitale aura retrouvé toute sa force de frappe offensive, ce qui sera probablement le cas après la prochaine trêve internationale. En attendant, les joueurs de Lille sont prévenus, le danger peut venir de partout contre le PSG.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272951_0008
Ligue 1

OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_271282_0001
Monaco

Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter

ICONSPORT_272571_0050
PSG

Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres

ICONSPORT_272756_0060
OM

L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires

Fil Info

14:03
OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter
13:30
Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres
13:00
L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires
12:30
PSG : Pacho vers Liverpool avec une offre énorme ?
12:00
L'OL et les droits TV, un choc incroyable
11:40
Ligue 1 : Del Castillo, Thauvin ou Vitinha, qui sera le joueur de septembre ?
11:30
Mondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruit
11:03
Le PSG dévoile son groupe pour le match à Lille

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Auras tu le courage jusqu en juin de le conserver ? RIRES SImple comme bonjour

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tout le monde est méchant et injuste envers toi RIRES Simple comme bonjour

L'OL et les droits TV, un choc incroyable

On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading