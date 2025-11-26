ICONSPORT_240718_0134
Bradley Barcola - PSG

Le PSG a misé 45ME pour un buteur au top...en 2027

PSG26 nov. , 11:20
parClaude Dautel
2
Bradley Barcola a marqué contre Le Havre, mais il est évident que l'attaquant international français du PSG a du mal à être décisif face au but. Mais pas de panique, l'ancien lyonnais travaille pour corriger cela.
S'il est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis un an, Bradley Barcola n'est pas le plus efficace. Même s'il compte tout de même cinq buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant de 23 ans n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des champions avant de croiser la route de Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. Un vrai problème lorsque l'on évolue dans un club comme le Paris Saint-Germain, où les attentes sont énormes.
Cependant, loin de paniquer, et profitant de la confiance absolue de son entraîneur, Bradley Barcola travaille quotidiennement pour corriger ce défaut. De fait, s'il excelle pour se créer des espaces, Barcola a du mal à gagner ses duels face au gardien. Mais dans L'Equipe, Eric Hély, qui a été l'un de ceux qui ont peaufiné la pépite lyonnaise, se montre rassurant.

Barcola a encore besoin de deux ou trois ans au PSG

Pour celui qui a côtoyé Bradley Barcola au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il est évident que le joueur du PSG a toutes les qualités et la motivation nécessaires pour être un vrai tueur des surfaces. « Bradley n'est pas un buteur obsessionnel (...) Autant je le trouve libéré dans la dernière passe, autant dans le dernier geste, il manque encore de confiance. Il ne fait pas partie de ceux qui veulent tout dévorer face au but. Il n'est pas totalement programmé comme peut l'être par exemple Désiré Doué. Il a une marge de progression. Bradley, c'est un bosseur. Je suis convaincu que dans les deux ou trois ans, il va trouver de la régularité dans ce domaine », précise l'ancien formateur de Bradley Barcola. 
Du côté de L'Equipe, on estime qu'en interne, le staff du Paris Saint-Germain pense que l'attaquant français se précipite un peu trop au moment de conclure et que cela nuit à sa réussite face au but. Bradley Barcola en est conscient et il est désormais entièrement focalisé sur la gestion de ses dernières foulées afin de régler ce problème. S'il y parvient, le PSG va faire encore plus mal à ses rivaux européens.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

