Le PSG a misé 45ME pour un buteur au top...en 2027

Bradley Barcola a marqué contre Le Havre, mais il est évident que l'attaquant international français du PSG a du mal à être décisif face au but. Mais pas de panique, l'ancien lyonnais travaille pour corriger cela.

Cependant, loin de paniquer, et profitant de la confiance absolue de son entraîneur, Bradley Barcola travaille quotidiennement pour corriger ce défaut. De fait, s'il excelle pour se créer des espaces, Barcola a du mal à gagner ses duels face au gardien. Mais dans L'Equipe, Eric Hély, qui a été l'un de ceux qui ont peaufiné la pépite lyonnaise, se montre rassurant.

Barcola a encore besoin de deux ou trois ans au PSG

Pour celui qui a côtoyé Bradley Barcola au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il est évident que le joueur du PSG a toutes les qualités et la motivation nécessaires pour être un vrai tueur des surfaces. « Bradley n'est pas un buteur obsessionnel (...) Autant je le trouve libéré dans la dernière passe, autant dans le dernier geste, il manque encore de confiance. Il ne fait pas partie de ceux qui veulent tout dévorer face au but. Il n'est pas totalement programmé comme peut l'être par exemple Désiré Doué. Il a une marge de progression. Bradley, c'est un bosseur. Je suis convaincu que dans les deux ou trois ans, il va trouver de la régularité dans ce domaine », précise l'ancien formateur de Bradley Barcola.

Du côté de L'Equipe, on estime qu'en interne, le staff du Paris Saint-Germain pense que l'attaquant français se précipite un peu trop au moment de conclure et que cela nuit à sa réussite face au but. Bradley Barcola en est conscient et il est désormais entièrement focalisé sur la gestion de ses dernières foulées afin de régler ce problème. S'il y parvient, le PSG va faire encore plus mal à ses rivaux européens.