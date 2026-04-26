PSG : Ramos vendu, Kroupi doit le remplacer

Encore un coup de Nasser...
A mon avis cet été il part
Il a néanmoins rendu beaucoup de services, si un club se penche sur lui il serait bien de le laisser partir sans indemnité de transfert avec s'il le souhaite une place dans l'encadrement
Il faut repartir avec une base saine et à coûts limités En gardien Delange ou Simon ( c’est l’avenir ) Défense Niklas sule, Diogo leite, Andreas Christensen, Pau torres , Raphaël Guerreiro, jean clair todibo Milieu Baumgartner, shlager , bissouma, guendouzi, Gustavo sa, Attaquant Summerville, stassin , Jonathan David, Sofiane diop
Moi ce qui m'inquiète c'est que tu penses détenir la vérité et avoir une appréciation juste sur ton interlocuteur alors que tu en oublies même que tu as finit ta vie tout seul abandonné de tous comme tout bon vieux con de ton genre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🗣"A la fin de la saison, je vais chercher Eli Kroupi et je sors Ramos !" @maximechanot et @walidacherchour reviennent sur l'apport de Gonçalo Ramos en tant que titulaire.