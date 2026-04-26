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Eli Junior Kroupi

PSG : Ramos vendu, Kroupi doit le remplacer

PSG26 avr. , 12:40
parMehdi Lunay
1
Gonçalo Ramos a encore vécu un match compliqué comme titulaire à Angers. Expulsé en fin de match, l'attaquant met à bout Walid Acherchour. Le consultant de RMC suggère au PSG le nom de son remplaçant.
Le Paris Saint-Germain s'est baladé à Angers 3-0 samedi soir pour assurer sans doute le titre de champion de France. Mais, un joueur parisien n'a pas vécu une partie de plaisir à Raymond-Kopa. Titulaire à la pointe de l'attaque contre le SCO, Gonçalo Ramos a été peu en vue. L'attaquant portugais s'est créé peu d'occasions et il ne s'est distingué qu'à la 74e minute. Ce ne fut pas positif puisqu'il a été exclu pour une charge aussi inutile que violente sur Hervé Koffi. Crédité d'un 3 sur 10 dans L'Equipe, il exaspère de nombreux supporters parisiens.

Kroupi meilleur que Ramos, il ose

Walid Acherchour n'en pouvait plus également. Présent dans l'After Foot sur RMC samedi soir, il s'est payé Gonçalo Ramos. Pour lui, l'apport du Portugais dans le collectif mis en place par Luis Enrique est trop mince. Il conseille au PSG de se séparer du buteur convoité notamment par la Juventus. Pour le remplacer, il propose le jeune Eli Junior Kroupi. Auteur d'une saison remarquable en Premier League avec Bournemouth (11 buts), le joueur de 19 ans est la doublure rêvée d'Ousmane Dembélé en pointe selon lui.
« Ça va peut-être faire sursauter mais moi je vais chercher Eli Kroupi à la fin de la saison et je sors Ramos. J’aime beaucoup Eli Kroupi, je le mets dans le registre de back up de Dembélé parce que je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Kroupi qui va totalement correspondre à ce que veut mettre en place Luis Enrique. Il arrivera au PSG en mode Disneyland même si c’est surdimensionné pour lui. Par contre, il va progresser comme Barcola, Doué. C’est un joueur français que tu ramènes. Ce coup-là sincèrement je le fais », a lâché Acherchour.
Luis Campos suivra t-il sa réflexion ? Une chose est sûre, Eli Junior Kroupi a suffisamment démontré cette saison pour être une cible réaliste et un transfert intéressant pour le PSG.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs29
Buts11
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
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16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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