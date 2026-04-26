PSG : Ramos vendu, Kroupi doit le remplacer

Gonçalo Ramos a encore vécu un match compliqué comme titulaire à Angers. Expulsé en fin de match, l'attaquant met à bout Walid Acherchour. Le consultant de RMC suggère au PSG le nom de son remplaçant.

L'Equipe, il exaspère de nombreux supporters parisiens. Le Paris Saint-Germain s'est baladé à Angers 3-0 samedi soir pour assurer sans doute le titre de champion de France. Mais, un joueur parisien n'a pas vécu une partie de plaisir à Raymond-Kopa. Titulaire à la pointe de l'attaque contre le SCO, Gonçalo Ramos a été peu en vue. L'attaquant portugais s'est créé peu d'occasions et il ne s'est distingué qu'à la 74e minute. Ce ne fut pas positif puisqu'il a été exclu pour une charge aussi inutile que violente sur Hervé Koffi. Crédité d'un 3 sur 10 dans, il exaspère de nombreux supporters parisiens.

Kroupi meilleur que Ramos, il ose

After Foot sur RMC samedi soir, il s'est payé Gonçalo Ramos. Pour lui, l'apport du Portugais dans le collectif mis en place par Luis Enrique est trop mince. Il conseille au PSG de se séparer du buteur Walid Acherchour n'en pouvait plus également. Présent dans l'sur RMC samedi soir, il s'est payé Gonçalo Ramos. Pour lui, l'apport du Portugais dans le collectif mis en place par Luis Enrique est trop mince. Il conseille au PSG de se séparer du buteur convoité notamment par la Juventus . Pour le remplacer, il propose le jeune Eli Junior Kroupi. Auteur d'une saison remarquable en Premier League avec Bournemouth (11 buts), le joueur de 19 ans est la doublure rêvée d'Ousmane Dembélé en pointe selon lui.

« Ça va peut-être faire sursauter mais moi je vais chercher Eli Kroupi à la fin de la saison et je sors Ramos. J’aime beaucoup Eli Kroupi, je le mets dans le registre de back up de Dembélé parce que je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Kroupi qui va totalement correspondre à ce que veut mettre en place Luis Enrique. Il arrivera au PSG en mode Disneyland même si c’est surdimensionné pour lui. Par contre, il va progresser comme Barcola, Doué. C’est un joueur français que tu ramènes. Ce coup-là sincèrement je le fais », a lâché Acherchour.

Luis Campos suivra t-il sa réflexion ? Une chose est sûre, Eli Junior Kroupi a suffisamment démontré cette saison pour être une cible réaliste et un transfert intéressant pour le PSG.