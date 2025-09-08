khephren thuram a refuse le psg la juve est choquee iconsport 259795 0034 398555

Le joueur de la Juventus qui a fait pleurer le PSG

PSG08 sept. , 13:20
parAlexis Rose
Auteur d’une très belle progression sous le maillot de la Juventus, Khephren Thuram n’a pas hésité à refuser une offre du PSG lors du dernier mercato estival pour poursuivre sa progression du côté de Turin.
Depuis quelques saisons, le club de la capitale a principalement axé son projet sur le recrutement des meilleurs joueurs français pour retrouver une véritable identité tricolore. Cela s’est traduit par les venues de joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Désiré Doué. Très au fait sur le marché français, Luis Campos a de nouveau investi sur le marché bleu-blanc-rouge durant le dernier mercato estival en faisant venir le gardien Lucas Chevalier en provenance de Lille contre un chèque de 40 millions d’euros. Le deuxième gardien des Bleus aurait pu être rejoint par un autre joueur Français parmi les nouvelles recrues parisiennes, puisque la direction du PSG a notamment planché sur le profil de Khephren Thuram. En effet, selon les informations de Calciomercato, « le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour ses services, prenant même contact avec ses représentants pour évaluer sa volonté d'envisager un transfert ». Malgré cet intérêt du meilleur club d’Europe, le fils de Lilian n’a pas donné suite, déclinant simplement l’offre du PSG pour se concentrer sur la suite de son aventure avec la Juventus.

Khephren Thuram a dit non à Paris

Une décision qui peut paraître surprenante, mais pas tant que ça. Déjà parce que l’entrejeu du PSG est déjà bien fourni avec Vitinha, Neves ou Ruiz, ce qui signifie que Thuram n’aurait pas eu une place de titulaire assurée à Paris. Mais aussi parce que le frère de Marcus dispose d’un rôle central à Turin. Aligné comme titulaire à tous les matchs depuis le début de la saison, Khephren Thuram a dépassé toutes les attentes placées en lui la saison dernière lors de son arrivée depuis Nice pour 20 ME. Avec sa maturité ainsi que ses qualités techniques et physiques, il rentre parfaitement dans les plans tactiques d’Igor Tudor, qui continue à bonifier Thuram au fil des mois. C’est donc en toute logique que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 avec la Juve a décidé de rester à l’Allianz Stadium pour continuer à franchir les étapes une à une. Et son heure viendra ensuite de porter le maillot d’un des meilleurs clubs du monde comme le PSG, mais pour l’instant, Khephren Thuram veut continuer de mûrir tranquillement sans trop de pression alors qu’il figure dans le groupe de Didier Deschamps durant cette trêve internationale de septembre.
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

