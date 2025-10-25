Le groupe du PSG pour le déplacement à Brest

Luis Enrique vient de dévoiler le groupe qui fera le voyage à Brest ce samedi en Ligue 1. Toujours pas de Fabian Ruiz et Joao Neves, pas encore prêts pour reprendre la compétition.

Le PSG, deuxième de Ligue 1, a l'occasion de reprendre la tête du championnat en cas de succès en Bretagne, alors que l'OM, leader, jouera quelques heures plus tard à Lens.

Le groupe du PSG :