Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Attiré par la situation contractuelle de Dayot Upamecano, le Paris Saint-Germain espère l’accueillir libre l’été prochain. La présence du club francilien n’arrange pas les affaires du Bayern Munich qui tente de prolonger le bail de son défenseur central. Mais le directeur sportif bavarois Christoph Freund se montre serein.

Rien ne presse pour Dayot Upamecano. Dans la dernière année de son contrat, le défenseur central du Bayern Munich négocie une prolongation depuis plusieurs mois. Mais aucun accord n’a été trouvé jusqu’à maintenant. Ce n’est pas un problème pour le Français qui voit les courtisans se rapprocher. Après le Real Madrid, c’est le Paris Saint-Germain qui envisage son arrivée libre l’été prochain. L’ancien joueur du RB Leipzig peut donc utiliser ses admirateurs pour faire monter les enchères.

Upamecano proche d'un accord ?

Pour le Bayern Munich, que l’on sait particulièrement attaché à l’équilibre de sa grille salariale, la situation se complique au fil des semaines sachant que Dayot Upamecano pourra discuter voire s’engager avec la formation de son choix dès janvier. Mais à travers leurs déclarations, les dirigeants bavarois affichent une étonnante sérénité à l’image de Christoph Freund, pas du tout effrayé par l’intérêt du Paris Saint-Germain.