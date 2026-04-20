Le PSG gagne sa première C1 contre l'Inter
PSG - Ligue des champions 2024-2025

Laureus Award : Le PSG élu équipe mondiale de l'année

PSG20 avr. , 21:35
parClaude Dautel
0
A l'occasion des Laureus World Award, qui se déroulaient ce lundi soir à Madrid, le Paris Saint-Germain a été élu équipe mondiale de l'année après une saison 2024-2025 historique pour le club de la capitale.
Chaque année, les Laureus World Award récompensent des sportifs et des équipes, toutes disciplines confondues, qui ont le plus marqué le monde du sport l'année précédente. Et ce lundi, l'équipe de football du Paris Saint-Germain a reçu le prix de l'équipe mondiale de l'année. A noter qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui étaient en lice pour deux autres trophées, n'ont pas été désignés.
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Le journaliste de Cnews connaît bien le FC Nantes
FC Nantes

Nantes-Brest rejoué ? Le message de Kita à Pascal Praud en plein direct

ICONSPORT_364249_0165
PSG

Manchester City mate le PSG pour 2 cracks français

Di Meco veut que Galtier signe à l'OM
OM

Eric Di Meco réclame Christophe Galtier à l'OM !

Fil Info

20 avr. , 22:40
L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée
20 avr. , 22:30
Nantes-Brest rejoué ? Le message de Kita à Pascal Praud en plein direct
20 avr. , 22:30
Manchester City mate le PSG pour 2 cracks français
20 avr. , 22:00
Eric Di Meco réclame Christophe Galtier à l'OM !
20 avr. , 21:30
France : Thauvin et Deschamps, c'est le grand amour
20 avr. , 21:00
Hakimi corrige Endrick, il a dû hausser le ton
20 avr. , 20:30
Le FC Nantes en Ligue 2, son entraineur est trouvé
20 avr. , 20:00
L'ASSE craint un déplacement en enfer
20 avr. , 19:30
OM : Beye poussé dehors, Conceiçao en course ?

Derniers commentaires

PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui

Je vous trouve dur....cest une réalité. La ligueb1 n'a pas un niveau suffisant pour embarquer certains joueurs. Exposition médiatique/niveau général ne sont pas au niveau de l'Espagne, ou l'Angleterre....cest comme ça. Il faut l'accepter.

Balerdi vendu moins de 20ME, l'OM a une offre

20 millions qui parte lol

PSG-OL : Une faute d'Endrick sur Vitinha oubliée par la VAR ?

entre le seconde but parisien à l'aller sur tessman, le péno donné dimanche dernier ou même la faute d'un parisien dans sa surface qui pousse un lyonnais dans le dos rien non plus ?

EdF : Cherki décolle, Deschamps n'aura pas droit au crash

Acherchour toujours à s'enflammer pour les même et à regarder uniquement l'offensif. T'as quand même des faiblesses sur certains secteurs qui pourraient largement te faire perdre meme si la frnace possède une armada offensive impressionnante

PSG-OL : Une faute d'Endrick sur Vitinha oubliée par la VAR ?

Vous savez ce qu'elle vous dit ma gueule ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading