Laureus Award : Le PSG élu équipe mondiale de l'année

A l'occasion des Laureus World Award, qui se déroulaient ce lundi soir à Madrid, le Paris Saint-Germain a été élu équipe mondiale de l'année après une saison 2024-2025 historique pour le club de la capitale.

Chaque année, les Laureus World Award récompensent des sportifs et des équipes, toutes disciplines confondues, qui ont le plus marqué le monde du sport l'année précédente. Et ce lundi, l'équipe de football du Paris Saint-Germain a reçu le prix de l'équipe mondiale de l'année. A noter qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui étaient en lice pour deux autres trophées, n'ont pas été désignés.