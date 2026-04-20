Laureus Award : Le PSG élu équipe mondiale de l'année

Je vous trouve dur....cest une réalité. La ligueb1 n'a pas un niveau suffisant pour embarquer certains joueurs. Exposition médiatique/niveau général ne sont pas au niveau de l'Espagne, ou l'Angleterre....cest comme ça. Il faut l'accepter.
20 millions qui parte lol
entre le seconde but parisien à l'aller sur tessman, le péno donné dimanche dernier ou même la faute d'un parisien dans sa surface qui pousse un lyonnais dans le dos rien non plus ?
Acherchour toujours à s'enflammer pour les même et à regarder uniquement l'offensif. T'as quand même des faiblesses sur certains secteurs qui pourraient largement te faire perdre meme si la frnace possède une armada offensive impressionnante
Vous savez ce qu'elle vous dit ma gueule ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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