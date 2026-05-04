L'arbitre de Bayern-PSG fait paniquer tout le monde

Le PSG défiera le Bayern Munich mercredi soir pour une place en finale de la Ligue des champions. Joao Pinheiro sera l'arbitre de ce choc entre Bavarois et Parisiens.

Le Paris Saint-Germain jouera l’un des matchs les plus importants de son histoire ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena. Le club de la capitale se déplacera à Munich avec un seul but d’avance. Un maigre avantage qu’il faudra absolument préserver pour tenter d'enchainer une deuxième finale de suite en C1. Tous les détails compteront lors de ce Bayern–PSG, notamment les décisions de l’arbitre. Pour cette demi-finale retour, c’est le Portugais João Pinheiro qui sera au sifflet. La désignation de l’arbitre de 38 ans surprend de nombreuses personnes, puisqu’il n’a jamais officié à ce stade de la compétition en Europe.

Un arbitre peu expérimenté qui sera scruté avec attention

Mais le PSG peut se rassurer, car il évoque tout de même de bons souvenirs pour les champions d’Europe. Il était en effet présent, en tant que quatrième arbitre, lors de la finale remportée par le club de la capitale à Munich contre l’Inter. Il a également officié lors de la finale de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Le Bayern peut aussi avoir de bonnes raisons d’être confiant avec Pinheiro, puisque le club allemand s’est imposé lors des deux rencontres qu’il a arbitrées en Europe.

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions la semaine passée au Parc des Princes, Sandro Schärer n’a pas totalement convaincu. Il avait notamment accordé deux penalties durant la rencontre, tous deux contestés et peu digérés par le PSG comme par le Bayern. La pression sera donc importante sur les épaules de João Pinheiro, qui ne manquera pas de travail lors de ce Bayern Munich–PSG qui promet encore une fois pas mal de spectacle aux fans et observateurs de football.