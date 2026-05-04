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Joao PINHEIRO

L'arbitre de Bayern-PSG fait paniquer tout le monde

PSG04 mai , 19:40
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG défiera le Bayern Munich mercredi soir pour une place en finale de la Ligue des champions. Joao Pinheiro sera l'arbitre de ce choc entre Bavarois et Parisiens.
Le Paris Saint-Germain jouera l’un des matchs les plus importants de son histoire ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena. Le club de la capitale se déplacera à Munich avec un seul but d’avance. Un maigre avantage qu’il faudra absolument préserver pour tenter d'enchainer une deuxième finale de suite en C1. Tous les détails compteront lors de ce Bayern–PSG, notamment les décisions de l’arbitre. Pour cette demi-finale retour, c’est le Portugais João Pinheiro qui sera au sifflet. La désignation de l’arbitre de 38 ans surprend de nombreuses personnes, puisqu’il n’a jamais officié à ce stade de la compétition en Europe.

Un arbitre peu expérimenté qui sera scruté avec attention 

Mais le PSG peut se rassurer, car il évoque tout de même de bons souvenirs pour les champions d’Europe. Il était en effet présent, en tant que quatrième arbitre, lors de la finale remportée par le club de la capitale à Munich contre l’Inter. Il a également officié lors de la finale de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Le Bayern peut aussi avoir de bonnes raisons d’être confiant avec Pinheiro, puisque le club allemand s’est imposé lors des deux rencontres qu’il a arbitrées en Europe.

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Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions la semaine passée au Parc des Princes, Sandro Schärer n’a pas totalement convaincu. Il avait notamment accordé deux penalties durant la rencontre, tous deux contestés et peu digérés par le PSG comme par le Bayern. La pression sera donc importante sur les épaules de João Pinheiro, qui ne manquera pas de travail lors de ce Bayern Munich–PSG qui promet encore une fois pas mal de spectacle aux fans et observateurs de football.
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Derniers commentaires

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

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Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

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Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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