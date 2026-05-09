L'agent de Julian Alvarez veut le faire signer au PSG

Homme fort de l’Atlético de Madrid cette saison, Julian Alvarez envisage de quitter les Colchoneros en juin prochain. Le PSG est une réelle option pour l’avenir de l’international argentin.

Auteur de 20 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues dans une équipe qui n’a pas brillé en championnat, Julian Alvarez a assumé son rang avec l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros, qui vont perdre Antoine Griezmann dans quelques semaines, espèrent continuer à bâtir l’avenir avec leur champion du monde argentin. Mais rien n’est certain concernant l’avenir de l’ex-attaquant de Manchester City. Et pour preuve, Carrusel Deportivo nous apprend qu’au sein de l’Atlético de Madrid, certains dirigeants pensent que Julian Alvarez a l’intention de partir.

Le média espagnol va plus loin, affirmant que l’entourage du joueur pousse très fort pour un départ. L’agent de Julian Alvarez ainsi que sa famille sont favorables à un transfert et trois équipes se détachent clairement : le FC Barcelone, Arsenal… et le Paris Saint-Germain. Les trois clubs ont pris des renseignements à plusieurs reprises au cours de la saison pour connaître les intentions de Julian Alvarez et ses prétentions salariales. Ils se tiennent prêts à dégainer même si pour l’heure, ni le Barça, ni les Gunners, ni le PSG n’a contacté directement l’Atlético de Madrid pour négocier un transfert selon Carusel Deportivo.

Le clan Alvarez souhaite un départ

La question est maintenant de savoir si le demi-finaliste de la Ligue des Champions acceptera de se séparer de Julian Alvarez en cas d’offre cet été. Ce n’est pas impossible selon nos confrères espagnols, lesquels affirment que l’Atlético étudiera toutes les propositions et ne s’interdit pas de vendre Alvarez en cas de proposition très élevée. Pour rappel, l’Atlético de Madrid a payé 75 millions d’euros pour recruter le champion du monde argentin il y a deux ans. Il faudra donc dépasser cette somme et probablement s’approcher des 100 millions d’euros pour faire craquer la direction du club espagnol. Le PSG est en tout cas prévenu sur les conditions de cette possible arrivée, qui réjouirait sans doute Luis Enrique tant Julian Alvarez semble adapté à la philosophie du coach espagnol.