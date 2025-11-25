La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

Le PSG va retrouver l'un de ses anciens joueurs ce mercredi en Ligue des Champions. L'attaque de Tottenham sera menée par Randal Kolo-Muani, qui n'a jamais réussi à Paris.

Pépite du FC Nantes à ses débuts, Randal Kolo-Muani avait pris la décision de poursuivre sa carrière du côté de Francfort en 2022. Avec une réussite insolente, l’attaquant avait marqué les esprits en Bundesliga avec 23 buts, avant de gagner sa place en équipe de France et de passer à rien d’un titre de champion du monde. Le PSG n’avait pas hésité à foncer pour le faire venir en 2023 pour quasiment 100 millions d’euros.

Un transfert qu’il n’a jamais digéré. Après une première saison moyenne, il s’est totalement perdu et a été prêté à la Juventus, qui n’a pas souhaité le conserver malgré la dizaine de buts marqués. Arrivé à Tottenham, Kolo Muani n’a toujours pas marqué le moindre but.

Lorsqu’il va renaître de ses cendres, ça va faire mal. - L'entourage de Kolo Muani dans Le Parisien

Mais les épreuves traversées n’ont pas freiné sa détermination, comme le confie un membre de son entourage, persuadé que la roue va tourner dans le bon sens. « Il a vécu tellement de choses, que ce soit avec Paris ou l’équipe de France en finale de Coupe du monde, que lorsqu’il va renaître de ses cendres, ça va faire mal. Il ne baissera jamais les bras », assure un proche de Kolo-Muani dans les colonnes du Parisien.

Le PSG n’a pas interdit à l’avant-centre de disputer la rencontre de ce mercredi soir au Parc des Princes, comme cela peut se faire dans certains prêts. L’occasion pour l’ancien nantais d’enfin briller cette saison, alors que les Spurs sont en difficulté à tous les niveaux. L’envie de revanche est là, surtout que le train bleu est en train de lui passer sous le nez, puisque des joueurs comme Hugo Ekitike, Jean-Philippe Mateta ou Christopher Nkunku lui sont passés devant dans l’esprit du sélectionneur.

Un réveil contre son ancien club, le PSG, permettrait à Randal Kolo Muani d’enfin se montrer sous son meilleur jour, ce que le public français n’a pas vu depuis bien longtemps.