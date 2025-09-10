L1 : Les fans du PSG interdits de déplacement à Marseille

Comme il fallait s'y attendre, les fans du PSG seront interdits de déplacement au Stade Vélodrome pour assister au Classique de Ligue 1 face à l'OM.

La Préfecture de police de Marseille ne veut prendre aucun risque et indique comme raisons :

👉 Les tensions historiques entre les deux équipes

👉 Un fan du PSG qui s'est incrusté dans La Tribune visiteur du Paris FC au Vélodrome et qui avait posté des autocollants du club du PSG et diffusé son acte sur les réseaux

👉 En novembre 2019 au concert de Jul à l'Accor Arena, des Ultras du PSG avaient fait irruption pour agresser des fans de l'OM