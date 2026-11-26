Le match entre l'OM et le Levski Sofia provoquent des problèmes dans la ville de Marseille et désormais au stade entre les supporters des deux camps.

Mise à jour à 19h42 : Selon La Provence, plusieurs spectateurs ont été blessés à la tête après de nombreux échanges de projectiles entre les groupes de supporters bulgares et français. Les soins sont prodigués sur place pour les personnes touchées.

Gros problème au Vélodrome au moment du coup d'envoi entre l’OM et le Levski Sofia. De nombreux problèmes ont eu lieu dans la journée à Marseille, malgré un important dispositif policier déployé. Les Bulgares accusent les Marseillais d’une embuscade à la sortie de leur hôtel, armés de battes de baseball et de couteaux. Deux supporters du club de Sofia ont été envoyés à l’hôpital avec des blessures annoncées comme légères.

Seuls 500 supporters bulgares ont été autorisés à prendre place au Vélodrome. Et une fois arrivés au stade, les fans du Levski ont réussi pour certains à sortir de leur parcage pour s’approcher des supporters de l’OM et les confronter. Des supports du Levski se sont également introduits en tribunes latérales, avant d'être chassés vers leur parcage par les stadiers. Des fumigènes ont été jetés sur le parcage des supporters du Levski également. Ce qui a donné lieu à l’intervention des stadiers et des forces de sécurité pour essayer de calmer un stade encore loin d’être plaint, mais où le parcage des supporters marseillais est surveillé de très près.