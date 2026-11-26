Gros coup de gueule de la part du taulier du Bayern Joshua Kimmich, qui se désolidarise totalement de ses dirigeants dans l'affaire Jamal Musiala.

Ces dernières années, le Bayern Munich, que l’on surnommait le FC Hollywood il y a quelques années pour les coups de gueule légendaires de ses tauliers, s’est beaucoup calmé. Mais il reste quelques grandes figures du football allemand capables de prendre la parole quand quelque chose ne va pas. Et au lendemain de la défaite à Lille, tout de même embarrassante pour le club bavarois, ce n’est pas ce qui préoccupait Joshua Kimmich.

Kimmich met les choses au clair

Le capitaine du Bayern Munich a décidé de rebondir sur l’actualité de Jamal Musiala, qui fait beaucoup parler en Allemagne en raison de ses problèmes de santé. Amoindri et souvent blessé ces derniers mois, le milieu offensif a vu le diagnostic tomber avec des troubles neurologiques et des épisodes d’absence temporaire qui expliqueraient ses malaises récents. Des problèmes médicaux dont le Bayern Munich est au courant depuis longtemps, et qui lui ont aussi permis de négocier une baisse de salaire du joueur, l’un des mieux payés du club, s’il ne parvenait pas à retrouver son meilleur niveau.

Et justement, les dernières rechutes ont provoqué quelques sorties des dirigeants du Bayern, laissant entendre que Musiala ne pourrait plus atteindre le niveau qui était le sien quand il a signé son nouveau contrat, et devait donc baisser son salaire.

Joshua Kimmich a déploré ces demandes du Bayern dans une tirade musclée. « Bien sûr, le club est plus grand que nous tous en tant que joueurs, mais il n’est pas plus grand que la personne. C’est complètement inacceptable et indigne du Bayern Munich. Quand il s’agit des performances, la critique est légitime et nous devons l’accepter. C’est une partie du métier. Mais cela concernait une autre affaire, et cela aurait dû être géré en privé au sein du club. Cela m’a vraiment surpris, surtout au Bayern Munich, un club qui représente habituellement la famille et la solidarité. Je le vois travailler tous les jours. Je vois à quel point il travaille dur. Ce qu’il traverse n’a rien à voir avec un manque de professionnalisme », a fait savoir le milieu de terrain et défenseur allemand, pour qui le déballage de ce problème sur la place publique n’est vraiment pas une bonne idée.