Joao Neves injouable même sur coup franc, le PSG adore

Ce dimanche, le Portugal a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 suite à son succès cinglant 9 buts à 1 face à l'Arménie. Joao Neves aura notamment eu le temps de planter un triplé.

Le Portugal jouait avec une énorme pression sur les épaules ce dimanche face à l'Arménie. Les hommes de Roberto Martinez devaient en effet valider leur participation à la prochaine Coupe du monde 2026 en gagnant. Et les Lusitaniens l'ont fait avec la manière, puisqu'ils ont étrillé la formation arménienne sur le score de 9 buts à 1. Joao Neves, titularisé, aura réalisé une prestation majuscule, ponctuée d'un triplé magnifique. Le milieu de terrain du PSG aura tout fait et notamment marqué un coup franc sublime (comme vous pouvez le voir ci-dessous).

Joao Neves sait tout faire

La performance impressionnante de Joao Neves, décisif avec le Portugal mais aussi depuis son retour de blessure au PSG, a régalé les internautes. Via X, nombreux étaient les éloges envers l'ancien joueur de Benfica. On pouvait notamment voir : « Vitinha et Joao neves sont les 2 meilleurs milieux de l’histoire de ce sport, personne ne peut parler avec ces 2 Ovnis » ; « Quel Joyau. Il marque des retournés acrobatiques, de la tête, reprise de volée, frappe lointaine et maintenant un coup-franc en pleine lucarne. Une dinguerie monumentale ce bonhomme » ; « Joao j’ai plus les mots » ; « Si João Neves commence à lâcher des patates en pleine lucarne sur coup franc à 25 mètres, le mec va devenir définitivement injouable. Son année 2025… c’est un délire » ou encore « Les travaux de Luis Campos avec le Portugal Saint-Germain ».

J. Gonçalves Neves Portugal • Âge 21 • Milieu UEFA Nations League Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que c'est déjà le deuxième triplé cette saison pour Joao Neves après celui marqué en début de saison en Ligue 1 sur la pelouse de Toulouse. Une très bonne nouvelle pour son pays mais aussi pour Luis Enrique, qui va récupérer un joueur en grande confiance pour la suite de la saison avec le club de la capitale.