ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

Joao Neves injouable même sur coup franc, le PSG adore

PSG16 nov. , 19:00
parHadrien Rivayrand
1
Ce dimanche, le Portugal a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 suite à son succès cinglant 9 buts à 1 face à l'Arménie. Joao Neves aura notamment eu le temps de planter un triplé. 
Le Portugal jouait avec une énorme pression sur les épaules ce dimanche face à l'Arménie. Les hommes de Roberto Martinez devaient en effet valider leur participation à la prochaine Coupe du monde 2026 en gagnant. Et les Lusitaniens l'ont fait avec la manière, puisqu'ils ont étrillé la formation arménienne sur le score de 9 buts à 1. Joao Neves, titularisé, aura réalisé une prestation majuscule, ponctuée d'un triplé magnifique. Le milieu de terrain du PSG aura tout fait et notamment marqué un coup franc sublime (comme vous pouvez le voir ci-dessous). 

Joao Neves sait tout faire 

La performance impressionnante de Joao Neves, décisif avec le Portugal mais aussi depuis son retour de blessure au PSG, a régalé les internautes. Via X, nombreux étaient les éloges envers l'ancien joueur de Benfica. On pouvait notamment voir : « Vitinha et Joao neves sont les 2 meilleurs milieux de l’histoire de ce sport, personne ne peut parler avec ces 2 Ovnis » ; « Quel Joyau. Il marque des retournés acrobatiques, de la tête, reprise de volée, frappe lointaine et maintenant un coup-franc en pleine lucarne. Une dinguerie monumentale ce bonhomme » ; « Joao j’ai plus les mots » ; « Si João Neves commence à lâcher des patates en pleine lucarne sur coup franc à 25 mètres, le mec va devenir définitivement injouable. Son année 2025… c’est un délire » ou encore « Les travaux de Luis Campos avec le Portugal Saint-Germain ». 
J. Gonçalves Neves

J. Gonçalves Neves

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts4
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A noter que c'est déjà le deuxième triplé cette saison pour Joao Neves après celui marqué en début de saison en Ligue 1 sur la pelouse de Toulouse. Une très bonne nouvelle pour son pays mais aussi pour Luis Enrique, qui va récupérer un joueur en grande confiance pour la suite de la saison avec le club de la capitale. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0449
Foot Mondial

Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain

ICONSPORT_277186_0016
Mercato

Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien

Gusto Akliouche
Equipe de France

EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

veretout au qatar l ol et l om sont bredouilles iconsport 256095 0024 1 396042
OL

« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL

Fil Info

22:20
Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain
22:00
Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien
21:40
EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?
21:20
« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL
21:00
EdF : Akliouche l'avoue, il se sent à l'aise chez les Bleus
20:40
Désastre à l'OM, il craint le pire
20:18
La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?
19:53
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
19:53
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche

Derniers commentaires

Un but au bout de 4 minutes, Lucas Chevalier se fait incendier

Tres bien très bien, c'est intéressant je l'avoue. J'espère qu'il arrivera à trouver ses marques

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Regarde ton historique.

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ah bon comme. ? exemple?

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux.

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

L'un des meilleurs du 21e siècle, non pardon de l'histoire du foot. Henry, shevchenko, ronaldo, Mbappé, Bergkamp, Inzaghi, Ibra, Trezeguet, Kane, Rooney, Van Nistelrooy, Benzema, Lewandowski et j'en passe... Je reproche l'effet d'annonce systématique dans ce club qui se voit toujours plus beau qu'il n'est. Pourquoi ne pas se contenter d'un "excellent buteur" plutôt que de chercher le sensationnel...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading