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Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e

PSG08 mai , 13:00
parGuillaume Conte
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Avec deux finales de Ligue des Champions de rang, le PSG force l'admiration et est en train de fondre sur les plus grands clubs d'Europe au classement UEFA.
En piste pour conserver son titre de champion d’Europe acquis la saison passée face à l’Inter Milan, le PSG rêve de créer une dynastie. C’est possible avec un entraineur surmotivé et qui ne manque pas d’idées souvent fructueuses, et un effectif jeune et prometteur tout en ayant les moyens financiers colossaux. Avec une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le Paris SG se retrouve en tout cas désormais sur le podium des meilleurs clubs européens selon le classement UEFA.

Le PSG fond sur le Real Madrid

A l’image de l’indice UEFA pour les pays, le classement au coefficient UEFA permet de savoir quel est le meilleur club sur les cinq dernières années. Ce classement prend donc en compte les deux années moins convaincantes du PSG en 2021 et 2022, quand il s’est fait sortir en 1/8e de finale par le Real Madrid puis le Bayern Munich. Mais sur les trois dernières saisons, avec une demi-finale face à Dortmund et deux finales dont une de gagnée, Paris effectue une remontée en trombe. A tel point que le match nul obtenu à Munich cette semaine permet au club francilien de dépasser Liverpool, avec 131 points contre 130 pour les Reds.
Classement UEFA
Le Bayern Munich occupe la première place avec 147,5 points, et sa régularité dans cette épreuve est ainsi récompensée. Le Real Madrid occupe encore la deuxième place, grâce à ses succès en 2022 et 2024, mais son avance sur Paris fond sur les deux dernières saisons, avec 19 points de perdus sur le PSG. La saison prochaine, la Casa Blanca débutera sa campagne avec deux petits points d’avance sur la formation de Luis Enrique. Et peut-être moins si Paris s'impose face à Arsenal fin mai.
A noter qu’un seul club français occupe le Top30 de ce classement, et c’est le LOSC qui est 29e, juste devant l’OL, 31e.
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Derniers commentaires

Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e

Si le PSG gagne sa deuxième étoile on pourra dire que le PSG est devenu un grand d europe !!! 2 étoiles ça serait fou !!! Comme chelsea juve porto benfica !!! ÉNORME !! Et le futur est radieux c est sur !!! C est sûrement pas la fin c est ça le plus fou !! .

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Aucun intérêt de vendre en Italie, ce championnat en perte de vitesse et complètement ruinée ... Ça m'étonnerait même pas que la L1 passe devant la Serie A d'ici quelques années dans le classement UEFA

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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