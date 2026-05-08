Indice UEFA : Le PSG double Liverpool et passe 3e

Avec deux finales de Ligue des Champions de rang, le PSG force l'admiration et est en train de fondre sur les plus grands clubs d'Europe au classement UEFA.

En piste pour conserver son titre de champion d’Europe acquis la saison passée face à l’Inter Milan, le PSG rêve de créer une dynastie. C’est possible avec un entraineur surmotivé et qui ne manque pas d’idées souvent fructueuses, et un effectif jeune et prometteur tout en ayant les moyens financiers colossaux. Avec une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le Paris SG se retrouve en tout cas désormais sur le podium des meilleurs clubs européens selon le classement UEFA.

Le PSG fond sur le Real Madrid

A l’image de l’indice UEFA pour les pays, le classement au coefficient UEFA permet de savoir quel est le meilleur club sur les cinq dernières années. Ce classement prend donc en compte les deux années moins convaincantes du PSG en 2021 et 2022, quand il s’est fait sortir en 1/8e de finale par le Real Madrid puis le Bayern Munich. Mais sur les trois dernières saisons, avec une demi-finale face à Dortmund et deux finales dont une de gagnée, Paris effectue une remontée en trombe. A tel point que le match nul obtenu à Munich cette semaine permet au club francilien de dépasser Liverpool, avec 131 points contre 130 pour les Reds.

Le Bayern Munich occupe la première place avec 147,5 points, et sa régularité dans cette épreuve est ainsi récompensée. Le Real Madrid occupe encore la deuxième place, grâce à ses succès en 2022 et 2024, mais son avance sur Paris fond sur les deux dernières saisons, avec 19 points de perdus sur le PSG. La saison prochaine, la Casa Blanca débutera sa campagne avec deux petits points d’avance sur la formation de Luis Enrique. Et peut-être moins si Paris s'impose face à Arsenal fin mai.

A noter qu’un seul club français occupe le Top30 de ce classement, et c’est le LOSC qui est 29e, juste devant l’OL, 31e.