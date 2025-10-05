ICONSPORT_272593_0001 (1)

Indice UEFA : Il remercie le PSG au nom de la France

PSG05 oct. , 16:00
parNathan Hanini
2
Le championnat de France a vécu une semaine européenne presque parfaite. Seul l’OGC Nice a subi une défaite. Une bonne nouvelle pour l’indice UEFA. Cependant, certains observateurs ne veulent pas s’enflammer sur la qualité de la Ligue 1.
La Ligue 1 tente tant bien que mal de relever la tête après des dernières saisons à l’agonie. Le championnat de France doit se reconstruire y compris en Europe. Malgré la récente victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les performances des clubs de l’hexagone sont souvent critiquées. Mais cette semaine, les clubs tricolores ont fait rayonner la France en Europe. Une confirmation de ces bons résultats est désormais attendue. Mais certains observateurs restent très critiques sur le niveau footballistique en hexagone.

La France est portée par Paris

Sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport, Simon Dutin en attend plus des clubs français. Il veut stopper l’enflammade de la semaine. « Nous on se pose la question. Mais à l’étranger, c'est la folie tout le monde parle de la Ligue 1. On fait la une des journaux. On reçoit des propositions pour les droits tv à l’étranger, ça explose, c’est un carnage, » explique-t-il avec ironie avant de rappeler l’importance du PSG dans la bonne santé de l’indice UEFA français. « Non mais je pense qu’il faut rester un petit peu raisonnable. Ok on a des raisons de s’enthousiasmer. Sans le PSG, on serait derrière les Pays-Bas et le Portugal à l’indice UEFA. Merci Paris tout de même. On se félicite pour cette belle semaine pour le football français attendons les prochaines », détaille-t-il.
Par la suite, il constate l’appauvrissement du championnat français en qualité selon lui. « Il n’y a plus une star dans notre championnat, on a récupéré Thauvin et Giroud, on s’en félicite. On a quand même des affiches un peu décevantes. Le Clasico remporté par l’OM on a tout de même assisté à un très mauvais match. En ouverture Rennes – Marseille, ce n’était pas terrible. À part en Serie A, aucun championnat ne marque moins que la Ligue 1 », conclut-il. Après la trêve internationale, les écuries de Ligue 1 devront confirmer les bonnes prestations de la semaine en Europe. 

Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Ton palmarès stp sans nanard va y envoi ???? 😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

