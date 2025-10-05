Indice UEFA : Il remercie le PSG au nom de la France

Le championnat de France a vécu une semaine européenne presque parfaite. Seul l’OGC Nice a subi une défaite. Une bonne nouvelle pour l’indice UEFA. Cependant, certains observateurs ne veulent pas s’enflammer sur la qualité de la Ligue 1.

La Ligue 1 tente tant bien que mal de relever la tête après des dernières saisons à l’agonie. Le championnat de France doit se reconstruire y compris en Europe. Malgré la récente victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les performances des clubs de l’hexagone sont souvent critiquées. Mais cette semaine, les clubs tricolores ont fait rayonner la France en Europe. Une confirmation de ces bons résultats est désormais attendue. Mais certains observateurs restent très critiques sur le niveau footballistique en hexagone.

La France est portée par Paris

Sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport, Simon Dutin en attend plus des clubs français. Il veut stopper l’enflammade de la semaine. « Nous on se pose la question. Mais à l’étranger, c'est la folie tout le monde parle de la Ligue 1. On fait la une des journaux. On reçoit des propositions pour les droits tv à l’étranger, ça explose, c’est un carnage, » explique-t-il avec ironie avant de rappeler l’importance du PSG dans la bonne santé de l’indice UEFA français. « Non mais je pense qu’il faut rester un petit peu raisonnable. Ok on a des raisons de s’enthousiasmer. Sans le PSG, on serait derrière les Pays-Bas et le Portugal à l’indice UEFA. Merci Paris tout de même. On se félicite pour cette belle semaine pour le football français attendons les prochaines », détaille-t-il.

Par la suite, il constate l’appauvrissement du championnat français en qualité selon lui. « Il n’y a plus une star dans notre championnat, on a récupéré Thauvin et Giroud, on s’en félicite. On a quand même des affiches un peu décevantes. Le Clasico remporté par l’OM on a tout de même assisté à un très mauvais match. En ouverture Rennes – Marseille, ce n’était pas terrible. À part en Serie A, aucun championnat ne marque moins que la Ligue 1 », conclut-il. Après la trêve internationale, les écuries de Ligue 1 devront confirmer les bonnes prestations de la semaine en Europe.