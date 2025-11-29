« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

Revenant sur la décision de Clément Turpin de ne pas expulser Lamine Camara suite à un tacle sans contrôle sur Lucas Chevalier, l'ancien arbitre international français est sidéré.

« Il y a 100 fois rouge, et c'est assez incroyable et illogique que ce ne soit pas le cas. Le Monégasque n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon. C'est un tacle décollé du sol et très en retard. Il attrape la cheville de Chevalier et aurait pu le blesser. On aurait pu penser que la faute était plus spectaculaire que grave, mais ce n'est pas le cas. C'est carton rouge écarlate et il est difficile de comprendre que le VAR ne soit pas intervenu pour revenir sur la décision », a confié Saïd Ennkimi, qui met Clément Turpin et la VAR dans le même sac.