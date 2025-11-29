ICONSPORT_278470_0087
Lucas Chevalier - Clément Turpin - Monaco PSG

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

PSG29 nov. , 19:20
parClaude Dautel
9
Revenant sur la décision de Clément Turpin de ne pas expulser Lamine Camara suite à un tacle sans contrôle sur Lucas Chevalier, l'ancien arbitre international français est sidéré.
Clément Turpin n'a pas voulu s'exprimer sur sa décision de ne pas mettre un rouge au joueur de l'AS Monaco coupable d'un tacle violent sur la cheville du gardien de but du PSG, ce samedi au Stade Louis II. C'est probablement parce qu'il savait bien qu'il avait commis une grosse bourde, la VAR ne lui ayant visiblement pas fait savoir qu'il commettait une erreur de jugement. Car même Lamine Camara semblait étonné de s'en sortir seulement avec un carton jaune suite à son engagement excessif. Quoi qu'il en soit, consultant pour L'Equipe et ancien arbitre international, Saïd Ennjimi n'est pas tendre avec l'arbitre du match Monaco-PSG.
« Il y a 100 fois rouge, et c'est assez incroyable et illogique que ce ne soit pas le cas. Le Monégasque n'a absolument aucune chance d'avoir le ballon. C'est un tacle décollé du sol et très en retard. Il attrape la cheville de Chevalier et aurait pu le blesser. On aurait pu penser que la faute était plus spectaculaire que grave, mais ce n'est pas le cas. C'est carton rouge écarlate et il est difficile de comprendre que le VAR ne soit pas intervenu pour revenir sur la décision », a confié Saïd Ennkimi, qui met Clément Turpin et la VAR dans le même sac.

9
Derniers commentaires

OL : Le groupe contre Nantes avec un absent majeur (off.)

Espérons que le retour de Mangala soit une belle surprise

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

allez un rouge pour Toulouse, et un peno pour l OM pour passer devant le PSG. au moins pour 1 semaine. allez l arbitre on compte sur toi. comme toujours !

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

ouin ouin?

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

esperons un rouge piur Toulouse. et un peno pour l OM!

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

l'équipe C est pas si forte que ce qu'on m'avait dit

