ICONSPORT_269298_0018

Hakimi Ballon d’Or, le PSG menace L’Equipe

PSG12 sept. , 16:00
parGuillaume Conte
De l'eau dans le gaz au PSG autour du Ballon d'Or ? La situation serait tendue selon L'Equipe, ce qui a eu le don de faire réagir le club de la capitale. 
Le football est un sport collectif, et le PSG l’a magnifiquement démontré la saison dernière en allant chercher la première Ligue des Champions de son histoire grâce à un groupe soudé et un 11 de départ où tout le monde pouvait apporter sa pierre à l’édifice. Cette stratégie a toutefois un handicap étonnant au moment de savoir qui sera le futur Ballon d’Or. En effet, plusieurs joueurs peuvent prétendre à ce trophée, même si le PSG et l’équipe de France poussent pour Ousmane Dembélé, qui a connu une période au cours de la saison où il était totalement injouable. Mais pour certains, Achraf Hakimi n’est pas à oublier, et il serait bon de mettre un défenseur en valeur pour ses performances des deux côtés du terrain, sa régularité technique et physique, et sa manière de porter le danger en permanence dans les matchs. Le Marocain s’est pris à rêver du Ballon d’Or à haute voix dans un entretien à Canal+ il y a quelques temps, et cela avait fait des remous au sein du club de la capitale. 

Le PSG prêt à s'attaquer à L'Equipe ?

L’Equipe a souligné tout récemment que la relation entre Hakimi et son club, qui l’a promu capitaine quand Marquinhos n’est pas sur le terrain, se complique, notamment en raison du soutien officiel du Paris SG pour le Ballon d’Or de Dembélé. De quoi forcément entretenir les rumeurs d’un départ de l’ancien joueur du Real Madrid, qui fait toujours saliver le club merengue. Mais visiblement, le club de la capitale ne compte pas se laisser faire. C’est ce qu’affirme le compte PSG Inside Actus, bien informé sur les coulisses du club francilien. « Face aux propos inexacts, orduriers et diffamatoires relayés par L’Equipe, Paris se réserve le droit de prendre des mesures fortes : La crédibilité ne s’achète pas avec des Unes mensongères. Le respect et la vérité doivent primer sur la désinformation », a lancé, d’un ton lui aussi très vindicatif, le compte pro-PSG. Il reste à savoir ce que ces mesures fortes signifient, alors que la cérémonie du Ballon d’Or approche. 
En tout cas, les relations entre L’Equipe et le PSG ne sont pas au beau fixe, mais cela fait des décennies que les fuites et les indiscrétions alimentent le quotidien sportif sur la vie d’un club qui fait toujours beaucoup parler. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0104
OL

OL : En mode Neuer, Descamps refuse de rendre la place

ICONSPORT_268257_0554
PSG

Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée

ICONSPORT_266377_0032
ASSE

ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles

edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps

Fil Info

19:30
OL : En mode Neuer, Descamps refuse de rendre la place
19:00
Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée
18:30
ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles
18:00
EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps
17:30
20 boulettes, John Textor avoue tout
17:00
80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol
16:31
Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce
15:31
L’OL cible un ancien buteur de l’OM
15:00
« Je le trouve limite-limite », De Zerbi va trop loin à l'OM

Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading