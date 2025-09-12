Hakimi Ballon d’Or, le PSG menace L’Equipe

De l'eau dans le gaz au PSG autour du Ballon d'Or ? La situation serait tendue selon L'Equipe, ce qui a eu le don de faire réagir le club de la capitale.

Le football est un sport collectif, et le PSG l’a magnifiquement démontré la saison dernière en allant chercher la première Ligue des Champions de son histoire grâce à un groupe soudé et un 11 de départ où tout le monde pouvait apporter sa pierre à l’édifice. Cette stratégie a toutefois un handicap étonnant au moment de savoir qui sera le futur Ballon d’Or. En effet, plusieurs joueurs peuvent prétendre à ce trophée, même si le PSG et l’équipe de France poussent pour Ousmane Dembélé, qui a connu une période au cours de la saison où il était totalement injouable. Mais pour certains, Achraf Hakimi n’est pas à oublier, et il serait bon de mettre un défenseur en valeur pour ses performances des deux côtés du terrain, sa régularité technique et physique, et sa manière de porter le danger en permanence dans les matchs. Le Marocain s’est pris à rêver du Ballon d’Or à haute voix dans un entretien à Canal+ il y a quelques temps, et cela avait fait des remous au sein du club de la capitale.

Le PSG prêt à s'attaquer à L'Equipe ?

L’Equipe a souligné tout récemment que la relation entre Hakimi et son club, qui l’a promu capitaine quand Marquinhos n’est pas sur le terrain, se complique, notamment en raison du soutien officiel du Paris SG pour le Ballon d’Or de Dembélé. De quoi forcément entretenir les rumeurs d’un départ de l’ancien joueur du Real Madrid, qui fait toujours saliver le club merengue. Mais visiblement, le club de la capitale ne compte pas se laisser faire. C’est ce qu’affirme le compte PSG Inside Actus, bien informé sur les coulisses du club francilien. « Face aux propos inexacts, orduriers et diffamatoires relayés par L’Equipe, Paris se réserve le droit de prendre des mesures fortes : La crédibilité ne s’achète pas avec des Unes mensongères. Le respect et la vérité doivent primer sur la désinformation », a lancé, d’un ton lui aussi très vindicatif, le compte pro-PSG. Il reste à savoir ce que ces mesures fortes signifient, alors que la cérémonie du Ballon d’Or approche.

En tout cas, les relations entre L’Equipe et le PSG ne sont pas au beau fixe, mais cela fait des décennies que les fuites et les indiscrétions alimentent le quotidien sportif sur la vie d’un club qui fait toujours beaucoup parler.