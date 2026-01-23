Gonçalo Ramos, le PSG en a marre

La Premier League souhaite attirer Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais du Paris Saint-Germain est courtisé par deux formations de l’élite du football anglais. Mais le club reste fermé à l’idée de le vendre cet hiver et réitère sa position.

Super Sub incontesté de Luis Enrique, Gonçalo Ramos attire toujours les convoitises. L’attaquant du Paris Saint-Germain est très suivi à l’étranger. Ce vendredi, le journaliste britannique Duncan Castles du Sunday Times affirme que deux clubs de Premier League ont placé le Portugais comme une recrue idéale.

Tout d’abord Crystal Palace. La formation d’Oliver Glasner est en passe de perdre son attaquant Jean Philippe Mateta. Le Français d’abord courtisé par la Juventus est désormais la cible d’Aston Villa. Mais les Eagles ne veulent pas le céder facilement. Dans un scénario de départ, Crystal Palace pourrait donc tenter la piste Ramos. « Il pourrait être un plus par rapport à Mateta, mais le PSG n'est pas disposé à le vendre pour le moment et préfère attendre l'été, » dévoile le Sunday Times.

Ramos attire la Premier League

Autre formation de Premier League sur le dossier de l’attaquant du PSG, Aston Villa. L’équipe d’Unai Emery pense à l’international portugais en cas d’échec sur le dossier Mateta selon Duncan Castles. Les Villans privilégient la piste du Français avant le joueur du club de la capitale.

De son côté, le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur selon la presse britannique. Le vainqueur de la Ligue des champions ne veut pas perdre de joueurs cet hiver et pourrait attendre l’été pour fixer l’avenir de son attaquant. Luis Enrique a confié à quel point il admirait l'ancien du Benfica Lisbonne pour sa résilience et sa faculté à être décisif avec aussi peu de temps de jeu. Son état d'esprit est aussi salué, et Paris ne compte pas le céder et est même dit lassé par ces attaques incessantes pour un joueur sous contrat et qui n'est pas sur la liste des transferts.

Marca a également rapporté cette semaine que l’Atletico Madrid a glissé Ramos dans sa short list. Néanmoins, l’ancien joueur de Benfica se plaît au sein du PSG. Cette saison, Ramos a disputé 28 matchs pour dix buts et une passe décisive. Rarement titulaire, le Portugais va-t-il s’éterniser à Paris où la quête du temps de jeu prendra le pas ? Pour rappel, il possède un contrat jusqu’en 2028.