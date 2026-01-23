ICONSPORT_282796_0316

Gonçalo Ramos, le PSG en a marre

PSG23 janv. , 13:00
parNathan Hanini
1
La Premier League souhaite attirer Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais du Paris Saint-Germain est courtisé par deux formations de l’élite du football anglais. Mais le club reste fermé à l’idée de le vendre cet hiver et réitère sa position.
Super Sub incontesté de Luis Enrique, Gonçalo Ramos attire toujours les convoitises. L’attaquant du Paris Saint-Germain est très suivi à l’étranger. Ce vendredi, le journaliste britannique Duncan Castles du Sunday Times affirme que deux clubs de Premier League ont placé le Portugais comme une recrue idéale.
Tout d’abord Crystal Palace. La formation d’Oliver Glasner est en passe de perdre son attaquant Jean Philippe Mateta. Le Français d’abord courtisé par la Juventus est désormais la cible d’Aston Villa. Mais les Eagles ne veulent pas le céder facilement. Dans un scénario de départ, Crystal Palace pourrait donc tenter la piste Ramos. « Il pourrait être un plus par rapport à Mateta, mais le PSG n'est pas disposé à le vendre pour le moment et préfère attendre l'été, » dévoile le Sunday Times.

Ramos attire la Premier League

Autre formation de Premier League sur le dossier de l’attaquant du PSG, Aston Villa. L’équipe d’Unai Emery pense à l’international portugais en cas d’échec sur le dossier Mateta selon Duncan Castles. Les Villans privilégient la piste du Français avant le joueur du club de la capitale.
De son côté, le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur selon la presse britannique. Le vainqueur de la Ligue des champions ne veut pas perdre de joueurs cet hiver et pourrait attendre l’été pour fixer l’avenir de son attaquant. Luis Enrique a confié à quel point il admirait l'ancien du Benfica Lisbonne pour sa résilience et sa faculté à être décisif avec aussi peu de temps de jeu. Son état d'esprit est aussi salué, et Paris ne compte pas le céder et est même dit lassé par ces attaques incessantes pour un joueur sous contrat et qui n'est pas sur la liste des transferts.
Marca a également rapporté cette semaine que l’Atletico Madrid a glissé Ramos dans sa short list. Néanmoins, l’ancien joueur de Benfica se plaît au sein du PSG. Cette saison, Ramos a disputé 28 matchs pour dix buts et une passe décisive. Rarement titulaire, le Portugais va-t-il s’éterniser à Paris où la quête du temps de jeu prendra le pas ? Pour rappel, il possède un contrat jusqu’en 2028.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts4
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
Edouard Mendy
CAN 2025

Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre

ICONSPORT_242950_0560
OM

Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

menace au mercato il supplie l asse batubinsika 391810
ASSE

Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato

ICONSPORT_278179_0020
OM

Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM

Fil Info

23 janv. , 15:00
Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre
23 janv. , 14:30
Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi
23 janv. , 14:00
Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato
23 janv. , 13:40
Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM
23 janv. , 13:20
Cette pépite du Real à 100 ME a choisi la France
23 janv. , 12:40
L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !
23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Derniers commentaires

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

il n'apporte rien et Fonseca le fait jouer, qu'est ce qu'il est mauvais Fonseca: Parles en avec tous les genms qui vivent dans et du football, et tu verras ce qu'il se dit sur Merah. Enfin j'ai l'habitude jke

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD

L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading