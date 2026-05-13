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Federico Valverde au PSG, ça n’a pas traîné

PSG13 mai , 20:00
parEric Bethsy
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Après son altercation avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni, une belle porte de sortie était annoncée pour Federico Valverde. Le milieu du Real Madrid aurait reçu un coup de fil du Paris Saint-Germain. Mais à peine lancée, la rumeur a tout de suite été démentie.
En Espagne, la célèbre émission El Chiringuito n’est pas forcément la source la plus fiable. Il n’empêche que la bombe lâchée par son journaliste Marcos Benito a fait du bruit. Selon lui, le Paris Saint-Germain, et plus précisément son conseiller sportif Luis Campos, a contacté l’entourage de Federico Valverde. Notre confrère affirme que le club de la capitale a sauté sur l’occasion étant donné la situation compliquée de l’Uruguayen au Real Madrid.

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Actuellement forfait, le milieu de 27 ans soigne un traumatisme crânien apparu pendant sa deuxième altercation avec Aurélien Tchouaméni la semaine dernière. Les deux coéquipiers s’étaient affrontés dans un violent incident qui avait causé une mauvaise chute ainsi que l'hospitalisation de Federico Valverde. De manière officielle, le Real Madrid a seulement sanctionné les deux coupables d’une amende de 500 000 euros chacun. Mais les conséquences pourraient être plus graves pour l’international uruguayen dont le comportement serait très critiqué en interne. La Maison Blanche va-t-elle éjecter son cadre sous contrat jusqu’en 2029 ?
La question se pose, mais elle ne concerne finalement pas le Paris Saint-Germain. Contrairement à son confrère espagnol, le journaliste Sacha Tavolieri assure que le Merengue n’est pas dans le viseur du champion d’Europe. Ce démenti rapide n’est pas une surprise dans la mesure où Federico Valverde, malgré sa polyvalence, ne possède pas vraiment le profil idéal pour la philosophie de Luis Enrique. L’entraîneur parisien affectionne plutôt les milieux fins techniquement alors que le Madrilène se distingue davantage par sa puissance. A priori, la rumeur d’un intérêt de Manchester United paraît plus crédible.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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