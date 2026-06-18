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CdM 2026 : L'Espagne compte faire payer l'Arabie Saoudite

Mondial 202619 juin , 1:00
parFoot01 avec Reuters
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Le nul concédé par l'Espagne face au Cap-Vert (0-0) lors de son entrée au Mondial a servi d'électrochoc, a déclaré le défenseur Marc Cucurella jeudi, alors que la sélection se prépare à affronter l'Arabie saoudite ce week-end dans un match qui pourrait présenter des similitudes.
"Peut-être que cette frayeur nous a mis en état d’alerte", a déclaré Marc Cucurella aux journalistes. "Nous avons pris conscience qu’il n’est pas facile d’être ici, que nous devons être concentrés à 100 % à chaque match (…) car n’importe quelle équipe peut vous battre."
"Je pense que c’est une bonne chose que cela nous soit arrivé dès le premier match", a-t-il poursuivi. "Si cela vous arrive plus tard dans la compétition, vous pouvez être éliminé et rentrer chez vous directement."
L’Espagne n’a pas été la seule grande équipe à connaître des difficultés lors de son premier match du tournoi, le Portugal et la Belgique ayant également été tenus en échec par des adversaires moins bien classés.
"Il devient évident, et pas seulement pour nous, qu’aucun match n’a été facile", a déclaré Marc Cucurella." Toutes les équipes qui sont venues ici sont là parce qu’elles se sont qualifiées, parce qu’elles ont du talent."
Après avoir été tenus en échec par le Cap-Vert, Marc Cucurella a déclaré que la Roja s’attendait à un défi similaire dimanche face à l’Arabie saoudite, qui a fait match nul contre l’Uruguay (1-1) lors de son premier match.
"C'est une très bonne équipe en défense qui cherche à tirer parti de ses occasions en contre-attaque", a déclaré Marc Cucurella à propos de l’Arabie saoudite, qui, lors de la Coupe du monde 2022, avait créé la surprise en s’imposant face à l’Argentine (2-1), future championne du monde.
"Nous avons identifié ce qui nous a fait défaut et nous y travaillons cette semaine", a-t-il ajouté. "L'objectif est désormais de livrer une grande performance et de prendre les trois points."
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vu ta reaction, je te confirme que tu fais pas trop le mec avec de l autodérision, c était pas le but, y avait rien de perso et je te confirme que par mon expérience depuis plus de 30 ans que je suit le foot, j ai toujours vu les supporters marseillais aussi hautains à domicile qu’à l extérieur, alors quand tu vois qu ils gagnent 1 championnat et quelque chose comme 2 coupes de la ligue en 30 ans, le tout avec le 2eme budget du championnat tous les ans, et je parle pas de tout le reste et de ces dernières années 😂 Tout ce foin marseillais ridicule me fait bien marrer et j espère continuer à me marrer car la suite a l air prometteuse 🫶 après si tu supportes pas de te faire chambrer, arrêtes le foot et mets toi au water polo, y a pas de mal, je ne suis pas là pour te juger 😁

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