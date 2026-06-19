« Enfin je pourrai parler », Hakimi réagit à l’annonce son futur procès pour viol

Ah ben oui oui j'ai bien vu et j'e m'en bats les reins mon grand!! Si "mon oeuvre " t'emmerde c'est ton problème!!
Ah mais j'ai bien compris que tu te foutais de sergio nostradamus... mais ce message t'es plutôt destiné pour l'ensemble de ton "oeuvre" de troll merdique.
Et au final, vous allez touché combien pour Moreira? Bein 25 ne fois que vous aurez filé ce que vous devez au sporting... donc bon...
il y en a il reponde oui mdr
Par contre Juni, arrete de mentir et de plus si tu n'arrives pas a voir que je me fous de la gueule du plus débile de vos représentants sur ce forum allias sergio33 , je ne peux rien faire pour toi mon grand!!
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La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient