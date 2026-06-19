Hakimi sort du silence

« Enfin je pourrai parler », Hakimi réagit à l’annonce son futur procès pour viol

PSG19 juin , 10:35
parClaude Dautel
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Informé par son avocat que la cour d'appel de Versailles avait confirmé la tenue d'un procès pour viol contre lui, Achraf Hakimi a officiellement réagi à cette décision de justice.
« La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler », indique, via les réseaux sociaux, le défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Maroc, actuellement aux Etats-Unis pour jouer le Mondial.
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Derniers commentaires

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Ah ben oui oui j'ai bien vu et j'e m'en bats les reins mon grand!! Si "mon oeuvre " t'emmerde c'est ton problème!!

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Ah mais j'ai bien compris que tu te foutais de sergio nostradamus... mais ce message t'es plutôt destiné pour l'ensemble de ton "oeuvre" de troll merdique.

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Et au final, vous allez touché combien pour Moreira? Bein 25 ne fois que vous aurez filé ce que vous devez au sporting... donc bon...

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

il y en a il reponde oui mdr

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Par contre Juni, arrete de mentir et de plus si tu n'arrives pas a voir que je me fous de la gueule du plus débile de vos représentants sur ce forum allias sergio33 , je ne peux rien faire pour toi mon grand!!

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