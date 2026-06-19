« Enfin je pourrai parler », Hakimi réagit à l’annonce son futur procès pour viol

Informé par son avocat que la cour d'appel de Versailles avait confirmé la tenue d'un procès pour viol contre lui, Achraf Hakimi a officiellement réagi à cette décision de justice.

« La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler », indique, via les réseaux sociaux, le défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Maroc, actuellement aux Etats-Unis pour jouer le Mondial.