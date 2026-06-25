Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge

Oui comme tu dis, apparemment. C'est mieux de ne pas être affirmatif surtout quand ça vient de l'équipe
Alors que le club a toujours été sain sous textor. C'est pas pour rien que textor demande au conseil d'administration d'arrêter sa loyauté envers kang !
ca se trouve le qatar achete 100 fois plus, balec si ca gagne, c'est le foot business, donc faut du blé
Kvara ne partira pas à Liverpool ou ailleurs même pour 150 millions d'euros ou plus. Il est trop essentiel pour le PSG.
mange ta mere
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Spurs are in advanced talks with Mateus Fernandes as they rival Manchester United for the West Ham midfielder. Fernandes is one of Tottenham's top targets, as exclusively revealed. West Ham seeking £80m-£85m, around double what they paid to Southampton. An incoming £90m