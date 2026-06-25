Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge
Roberto de Zerbi

Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge

PSG25 juin , 13:40
parEric Bethsy
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Cité parmi les admirateurs du Portugais Mateus Fernandes, le Paris Saint-Germain n’est pas le mieux placé sur ce dossier. C’est Tottenham qui tient la corde pour le milieu de West Ham, désigné comme la priorité du manager Roberto De Zerbi.
Le Paris Saint-Germain ne pense pas qu’à renforcer son secteur offensif. Sur la feuille de route de Luis Campos, l’arrivée d’une recrue dans l’entrejeu figure également au programme estival. Le conseiller sportif travaille effectivement sur la piste menant à son compatriote portugais Mateus Fernandes (21 ans). Ce n’est pas le dossier le plus simple étant donné la rude concurrence en Angleterre.

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On sait que Manchester United s’active pour le milieu non retenu par West Ham après la relégation en Championship. Mais pour les Parisiens, la principale menace vient plutôt de Tottenham. The Times affirme que les Spurs tiennent la corde et qu’ils prévoient d’accélérer pour boucler le transfert au plus vite. L’international portugais a déjà donné son accord pour signer au club londonien qui semble disposé à frapper fort cet été. Après le maintien obtenu en toute fin de saison, le 17e de Premier League veut bâtir un effectif beaucoup plus compétitif et les 92 millions d’euros réclamés par West Ham n’ont pas l’air de représenter un obstacle.
A ce rythme, Mateus Fernandes se dirige tout droit vers Tottenham, moins hésitant que Manchester United face au montant demandé, ou que le Paris Saint-Germain que l’on sait réticent à l’idée de participer à des enchères. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi qui a fait de l’ancien joueur de Southampton sa priorité. Et qui serait probablement ravi de devancer le double champion d’Europe. En Ligue 1, l’ex-coach de l’Olympique de Marseille s’était souvent plaint de la suprématie des Parisiens. Le voilà maintenant en position de prendre sa revanche sur le marché des transferts.
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