Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Prêté par Strasbourg l’été dernier, Junior Mwanga ne pense pas terminer la saison avec le FC Nantes. Le milieu défensif a lui-même annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Une sortie immédiatement démentie par l’entourage des Canaris.

Drôle de situation au FC Nantes. Ce samedi, Junior Mwanga (22 ans) a salué les Canaris et leurs supporters. Le milieu défensif prêté par Strasbourg l'été dernier a annoncé son départ sur Instagram. « Merci au FC Nantes et bonne continuation pour la suite », a écrit l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, dont la publication semblait justifier son absence dans le groupe convoqué pour le déplacement à Lorient ce samedi. Seulement voilà, le club de Waldemar Kita n'a rien officialisé.

Au contraire, l’entourage du FC Nantes dément son départ auprès de RMC. L’actuel barragiste de Ligue 1 compte toujours sur Junior Mwanga jusqu’à la fin de la saison. Alors comment expliquer une telle annonce du joueur ? Le milieu capable d’évoluer en défense centrale mettrait-il la pression pour partir ? On peut aussi imaginer que Strasbourg tente de récupérer le natif de Lyon dans la mesure où Chelsea va casser le prêt du défenseur central Mamadou Sarr au Racing.

Mwanga de retour à Strasbourg ?

Le problème, c’est que l’interruption du prêt de Junior Mwanga nécessiterait la validation du FC Nantes. Et manifestement, les dirigeants nantais s’opposent au départ du joueur régulièrement titularisé depuis le début de la saison, y compris après le changement d’entraîneur avec la nomination d’Ahmed Kantari à la place du Portugais Luis Castro. Il faudra suivre la suite de ce dossier. En marge du match entre le FC Lorient et les Canaris ce samedi, le coach nantais sera probablement interrogé à ce sujet. Ce sera l’occasion pour lui, ou pour un dirigeant, de mettre les choses au clair après cette double communication.