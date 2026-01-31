ICONSPORT_285043_0133

PL : Arsenal repart de l'avant à Leeds

Premier League31 janv. , 17:54
parGuillaume Conte
0
Attendu au tournant après deux nuls et une défaite à domicile contre Manchester United, Arsenal a répondu présent lors de son déplacement à Leeds. Les Gunners se sont imposés 4-0 et confortent leur première place en attendant les matchs d’Aston Villa et de Manchester City, ses poursuivants. 
A Ellan Road, Arsenal bat Leeds 4-0
Buts pour Arsenal : Zubimendi (27e), Darlow csc (38e), Gyokeres (69e), Gabriel Jesus (86e)

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
53241653461729
2
M. City
46231445472126
3
Aston Villa
46231445352510
4
M. United
3823108541347
5
Chelsea
37231076392514
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Ethan Nwaneri
Ligue 1

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

ICONSPORT_283588_0021
OM

Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher

Fil Info

31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:57
Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:36
Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte
31 janv. , 18:04
Lorient - Nantes : les compos (19h sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant je suis assez d'accord avec lui. Trop de changements tue les changements ! On le voit aussi à l'OL quand Fonseca change 2 joueurs d'un coup, il y a une certaine inertie avant que l'équipe ne se remette la tête à l'endroit et parfois elle ne le fait pas et il en remet une nouvelle couche avec 2 changements.

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Lui c'est un boulet !

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Lui c'est un boulet !

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Fin vous jouez plus souvent à 11vs10 hein 😂

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Ils souhaitaient tous que l'OL aille en ligue 2 en massacrant verbalement le club et maintenant ils ragent car l'équipe tourne mieux que la leur et constatent qu'elle ne fera pas la grosse saison qui pourtant leur était promise...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading