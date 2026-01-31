PL : Arsenal repart de l'avant à Leeds

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant je suis assez d'accord avec lui. Trop de changements tue les changements ! On le voit aussi à l'OL quand Fonseca change 2 joueurs d'un coup, il y a une certaine inertie avant que l'équipe ne se remette la tête à l'endroit et parfois elle ne le fait pas et il en remet une nouvelle couche avec 2 changements.