PL : Arsenal repart de l'avant à Leeds

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|53
|24
|16
|5
|3
|46
|17
|29
|46
|23
|14
|4
|5
|47
|21
|26
|46
|23
|14
|4
|5
|35
|25
|10
|38
|23
|10
|8
|5
|41
|34
|7
|37
|23
|10
|7
|6
|39
|25
|14
Pourtant je suis assez d'accord avec lui. Trop de changements tue les changements ! On le voit aussi à l'OL quand Fonseca change 2 joueurs d'un coup, il y a une certaine inertie avant que l'équipe ne se remette la tête à l'endroit et parfois elle ne le fait pas et il en remet une nouvelle couche avec 2 changements.
Lui c'est un boulet !
Fin vous jouez plus souvent à 11vs10 hein 😂
Ils souhaitaient tous que l'OL aille en ligue 2 en massacrant verbalement le club et maintenant ils ragent car l'équipe tourne mieux que la leur et constatent qu'elle ne fera pas la grosse saison qui pourtant leur était promise...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
