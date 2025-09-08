psg rester les pieds sur terre chevalier ne s enflamme pas iconsport 266633 0062 398552

« Des carrières incroyables », Chevalier hallucine au PSG

PSG08 sept. , 00:00
parAlexis Rose
Nouveau gardien numéro un du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier raconte non sans émotions ses débuts réussis dans la cage du meilleur club d’Europe.
Après avoir fait toutes ses classes à Lille, où il s’est installé comme l’un des meilleurs gardiens de L1 depuis plusieurs saisons tout en brillant en Ligue des Champions l’année dernière, Lucas Chevalier a intégré le grand monde durant cet été. Désiré par Luis Enrique et Luis Campos, qui pensent que Chevalier a tout pour devenir l’un des meilleurs gardiens de la planète, le portier de 23 ans a effectivement quitté son club formateur pour rejoindre Paris dans le cadre d’un transfert de 40 millions d’euros.
Un gros transfert qui aurait pu lui mettre une trop grosse pression, surtout qu’il a aussi la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma, auteur d’une saison dernière fantastique, mais non, Chevalier a parfaitement réussi ses débuts. Déjà en se montrant décisif lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham lors de la séance des tirs au but, puis en se montrant important dans les victoires du PSG en L1, avec notamment un penalty arrêté contre Toulouse avant la trêve. Des émotions que Chevalier a parfaitement vécu pour s’intégrer de manière parfaite dans l’effectif parisien.

« On entre dans un nouveau monde avec des coéquipiers prestigieux »

« C’est bien que vous ayez vu qu’il y avait un peu d’émotions. Forcément, c’est une découverte pour moi, comme tout ce qu’il se passe depuis mon arrivée en août. C’est une fierté, un privilège, il y a quelque chose de différent. On passe un nouveau cap, on entre dans un nouveau monde avec des coéquipiers prestigieux ayant des carrières incroyables. On doit forcément apprécier, mais aussi, comme je l’ai dit précédemment, rester les pieds sur terre, bien s’entraîner, s’intégrer et rester le plus naturel possible », a lancé, devant la presse, Chevalier, qui veut continuer à progresser dans le meilleur club d’Europe pour devenir un top gardien mondial et pourquoi viser une place de numéro un chez les Bleus en vue de la Coupe du Monde 2026.
Articles Recommandés
Dogan Alemdar
Rennes

Rennes vire encore deux joueurs

ICONSPORT_240729_0088
Liga

Le Barça SDF contre le PSG, l'inquiétude grandit

Lamine Camara et le Sénégal ont fait un grand pas vers le Mondial 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Le Sénégal renversant, le Cap-Vert proche du Mondial

Parc des Princes
Equipe de France

La compo de la France face à l'Islande (20h45 sur TF1)

Fil Info

21:00
Rennes vire encore deux joueurs
20:30
Le Barça SDF contre le PSG, l'inquiétude grandit
19:58
CdM 2026 : Le Sénégal renversant, le Cap-Vert proche du Mondial
19:33
La compo de la France face à l'Islande (20h45 sur TF1)
19:30
Dembélé ou Yamal, le Real Madrid et Mbappé boycottent la remise du Ballon d'Or
19:30
OL : Un joueur aux 334 matchs bénit Michele Kang
19:00
La Premier League fonce sur un joyau du PSG
18:34
Domenico Tedesco remplace Mourinho à Fenerbahçe
18:30
Rayan Cherki fait un don historique à ZEvent 2025

Derniers commentaires

Dembélé ou Yamal, le Real Madrid et Mbappé boycottent la remise du Ballon d'Or

Yamal

OL : Umtiti de retour, Lyon fait une offre

Faut voir si il a fait son opération, et qu'il a pris le temps de récupérer

La compo de la France face à l'Islande (20h45 sur TF1)

Allez les bleus

La jeunesse prend enfin le pouvoir à l'OL

C'est pour plaire à Fader !

Dembélé Ballon d'Or, l'information qui inquiète le PSG

On dirait des comptes créés par foot01. Des coms sur plusieurs articles, pseudos différents, ayant chacun 2 ou 3 posts au total dans leurs historiques. Et comme tu dis ça ressemble à de l'IA.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading