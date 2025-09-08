« Des carrières incroyables », Chevalier hallucine au PSG

Nouveau gardien numéro un du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier raconte non sans émotions ses débuts réussis dans la cage du meilleur club d’Europe.

Après avoir fait toutes ses classes à Lille, où il s’est installé comme l’un des meilleurs gardiens de L1 depuis plusieurs saisons tout en brillant en Ligue des Champions l’année dernière, Lucas Chevalier a intégré le grand monde durant cet été. Désiré par Luis Enrique et Luis Campos, qui pensent que Chevalier a tout pour devenir l’un des meilleurs gardiens de la planète, le portier de 23 ans a effectivement quitté son club formateur pour rejoindre Paris dans le cadre d’un transfert de 40 millions d’euros.

Un gros transfert qui aurait pu lui mettre une trop grosse pression, surtout qu’il a aussi la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma, auteur d’une saison dernière fantastique, mais non, Chevalier a parfaitement réussi ses débuts. Déjà en se montrant décisif lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham lors de la séance des tirs au but, puis en se montrant important dans les victoires du PSG en L1, avec notamment un penalty arrêté contre Toulouse avant la trêve. Des émotions que Chevalier a parfaitement vécu pour s’intégrer de manière parfaite dans l’effectif parisien.

« On entre dans un nouveau monde avec des coéquipiers prestigieux »