Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
Ousmane Dembélé au coeur d'un match légendaire

Dembélé prolongé, le PSG a une très bonne nouvelle

PSG09 mai , 12:00
parClaude Dautel
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Le dossier Ousmane Dembélé est à l'arrêt depuis des mois, le joueur n'ayant pas validé la proposition de son club. Mais les choses auraient évolué dans le bon sens entre les deux parties.
On l'a encore vu mercredi à l'Allianz Arena, lors du match contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a démontré qu'il est un joueur d'une classe à part. Sans être génial, le Ballon d'Or a réussi une statistique parfaite avec 1 tir, 1 tir cadré et un but. Bourreau des Allemands, l'attaquant français a été remplacé à la 66ᵉ minute de jeu, et loin de ronchonner, comme d'autres l'auraient fait, Dembouz a salué Luis Enrique et a joué les entraîneurs bis sur la touche, en motivant comme jamais ses coéquipiers. Pour le Paris Saint-Germain, il est indispensable de prolonger le contrat de celui qui sera libre dans deux ans. Pourtant, ces derniers mois, rien n'était clair entre les agents d'Ousmane Dembélé et les dirigeants du PSG, mais à en croire L'Equipe, les choses ont évolué dans le bon sens et les supporters peuvent se rassurer, Dembélé va très certainement prolonger son bail à Paris.

Le PSG ne va pas se rater avec Dembélé

Pour l'instant, les négociations étaient purement salariales, Ousmane Dembélé souhaitant avoir un salaire presque doublé. Actuellement, l'international tricolore réclame 18 millions d'euros, mais il souhaite empocher 30 millions d'euros contre une prolongation, ce qui faisait tousser les responsables du PSG. Mais tout a changé, et notamment du côté du Paris Saint-Germain, où on admet que le statut de Dembélé mérite qu'un effort soit fait. « Les chiffres évoqués autour d'une prolongation en début de saison et ceux avancés quelques mois plus tard ne sont plus du tout les mêmes », précise le quotidien sportif, qui précise que même si les représentants d'Ousmane Dembélé avaient reçu des offres saoudiennes, le joueur donnait la priorité au Paris Saint-Germain.

Dembélé mérite une augmentation de salaire

Le Paris Saint-Germain et le clan Dembélé sont donc proches d'un accord, et il ne s'agira pas d'une prolongation symbolique comme cela avait été le cas lors de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG ayant alors laissé entendre que Mbappé avait prolongé jusqu'en 2025, alors que c'était jusqu'en 2024, plus une année en option. Pour le Ballon d'Or 2025, en lice pour le Ballon d'Or 2026, sa carrière parisienne va bien s'allonger pour plusieurs années. « Toutes les parties sont désormais confiantes pour voir le Ballon d'Or signer un contrat à long terme », précise L'Equipe, au sujet d'un joueur qui fêtera ses 29 ans le 15 mai prochain.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

OM : Une mise au vert illégale, les joueurs contre-attaquent

Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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