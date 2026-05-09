Dembélé prolongé, le PSG a une très bonne nouvelle

Le dossier Ousmane Dembélé est à l'arrêt depuis des mois, le joueur n'ayant pas validé la proposition de son club. Mais les choses auraient évolué dans le bon sens entre les deux parties.

On l'a encore vu mercredi à l'Allianz Arena, lors du match contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a démontré qu'il est un joueur d'une classe à part. Sans être génial, le Ballon d'Or a réussi une statistique parfaite avec 1 tir, 1 tir cadré et un but. Bourreau des Allemands, l'attaquant français a été remplacé à la 66ᵉ minute de jeu, et loin de ronchonner, comme d'autres l'auraient fait, Dembouz a salué Luis Enrique et a joué les entraîneurs bis sur la touche, en motivant comme jamais ses coéquipiers. Pour le Paris Saint-Germain, il est indispensable de prolonger le contrat de celui qui sera libre dans deux ans. Pourtant, ces derniers mois, rien n'était clair entre les agents d'Ousmane Dembélé et les dirigeants du PSG, mais à en croire L'Equipe, les choses ont évolué dans le bon sens et les supporters peuvent se rassurer, Dembélé va très certainement prolonger son bail à Paris.

Le PSG ne va pas se rater avec Dembélé

Pour l'instant, les négociations étaient purement salariales, Ousmane Dembélé souhaitant avoir un salaire presque doublé. Actuellement, l'international tricolore réclame 18 millions d'euros, mais il souhaite empocher 30 millions d'euros contre une prolongation, ce qui faisait tousser les responsables du PSG. Mais tout a changé, et notamment du côté du Paris Saint-Germain, où on admet que le statut de Dembélé mérite qu'un effort soit fait. « Les chiffres évoqués autour d'une prolongation en début de saison et ceux avancés quelques mois plus tard ne sont plus du tout les mêmes », précise le quotidien sportif, qui précise que même si les représentants d'Ousmane Dembélé avaient reçu des offres saoudiennes, le joueur donnait la priorité au Paris Saint-Germain.

Dembélé mérite une augmentation de salaire

Le Paris Saint-Germain et le clan Dembélé sont donc proches d'un accord, et il ne s'agira pas d'une prolongation symbolique comme cela avait été le cas lors de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG ayant alors laissé entendre que Mbappé avait prolongé jusqu'en 2025, alors que c'était jusqu'en 2024, plus une année en option. Pour le Ballon d'Or 2025, en lice pour le Ballon d'Or 2026, sa carrière parisienne va bien s'allonger pour plusieurs années. « Toutes les parties sont désormais confiantes pour voir le Ballon d'Or signer un contrat à long terme », précise L'Equipe, au sujet d'un joueur qui fêtera ses 29 ans le 15 mai prochain.