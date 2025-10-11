Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Connu pour ses déclarations fortes dans les médias, Zlatan Ibrahimovic a gardé son franc-parler. Au risque de froisser son ancien club du Paris Saint-Germain, le conseiller du Milan AC estime qu’Ousmane Dembélé ne mérite pas son sacre au Ballon d’Or.

Il n’y avait pas photo. Avec un total de 321 points d’avance sur le deuxième Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a écrasé la concurrence au classement du Ballon d’Or 2025. Les journalistes votants ont massivement privilégié l’attaquant du Paris Saint-Germain auteur d’une incroyable deuxième partie de saison. En plus de son réalisme offensif, son implication dans le collectif mis en place par l’entraîneur Luis Enrique a marqué les esprits. Mais il fallait autre chose pour convaincre Zlatan Ibrahimovic.

De son côté, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain n’aurait pas accordé son vote à Ousmane Dembélé. Le Suédois met en avant le premier critère d’attribution, à savoir les performances individuelles ainsi que le caractère décisif et impressionnant du joueur. Et dans ce domaine, c’est l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal qui obtient les faveurs de Zlatan Ibrahimovic, peut-être encore un peu amer sur la récompense qu’il n’a jamais remportée durant sa riche carrière.

Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne - Zlatan Ibrahimovic

« A la maison, j'ai rangé mes trophées, tout ce que j'ai gagné, a confié le conseiller du Milan AC lors du Festival du Sport à Trente. Des regrets sur le Ballon d'Or ? Ce n'est pas un regret, c'est très étrange de ne pas l'avoir gagné (rires). Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Je n'ai même pas remporté la Ligue des Champions, ce n'est pas un secret. A qui je l'aurais donné cette année ? Il faut juger le joueur qui a fait la différence individuellement. Pour moi, c'est Yamal qui l'a fait. » Même s’il n’a pas laissé que de bons souvenirs de son passage en Catalogne, les Barcelonais apprécieront son commentaire.