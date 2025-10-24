ICONSPORT_273541_0115

Dembélé Ballon d’Or ? On dirait un joueur de N2

Ousmane Dembélé pas assez complet et régulier pour mériter le Ballon d'Or, c'est l'avis tranché de Chris Waddle un mois après le sacre du joueur du PSG. 
Il y a un mois de cela, Ousmane Dembélé recevait la récompense suprême sur le plan individuel pour un joueur de football. Difficile à imaginer quelques mois plus tôt, quand l’ailier français du PSG formé à Rennes et passé par Dortmund et le FC Barcelone, pouvait passer du meilleur au pire d’une semaine à l’autre, d’une mi-temps à l’autre. Son irrégularité a toujours été son problème, mais Luis Enrique lui a permis d’empiler les buts comme jamais avec ce rôle plus axial et proche de la surface de réparation, ce qu’il n’avait jamais connu. 
Résultat, le champion du monde 2018 a été décisif dans le sacre européen du Paris SG et en a été récompensé avec ce Ballon d’Or. De quoi laisser Chris Waddle dubitatif. La légende de l’OM s’est confiée sur le site irlandais Boyle Sports, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Anglais a du mal à mettre Dembélé au niveau des grands Ballons d’Or. 
« Je pense que les gens accordent trop d’importance aux statistiques. Si un joueur est le meilleur buteur, cela prouve qu’il est le meilleur pour marquer des buts, mais cela ne fait pas forcément de lui un grand joueur. Il y a les grands buteurs, et puis il y a les grands joueurs, comme Lionel Messi. Pourquoi Ronaldo et Messi ont-ils toujours remporté le Ballon d’Or ? », a lancé Chris Waddle, pour qui il y a des joueurs au-dessus du lot qui ont écrasé la concurrence pendant près de 20 ans. 
Chris Waddle avec l'OM en 1991
Et Ousmane Dembélé n’en fait pas partie, malgré ses éclairs de génie et sa capacité à marquer des buts la saison passée. « Ousmane Dembélé a gagné le Ballon d’Or. Dembélé est un joueur instinctif, parfois il dribble comme Messi, mais d’autres semaines, on dirait un joueur de quatrième division. On ne sait jamais à quoi s’attendre avec lui. C’est un dribbleur », a lancé l’ex-star de l’OM, pour qui il manque ce côté complet à l’international français pour faire vraiment l’unanimité.
Chacun se fera son avis, c’est aussi le propre du Ballon d’Or de provoquer de nombreux débats. Même si, au point de vue des résultats des votes, il n’y a pas eu photo entre Ousmane Dembélé et le reste, notamment Lamine Yamal. 
0
Loading