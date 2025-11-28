De l'Allemagne jusqu'en Italie, le PSG les excite tous

ICONSPORT_272511_0189
Tenant du titre, le Paris Saint-Germain continue d’impressionner en Ligue des Champions. Aux yeux de ses adversaires, le club de la capitale représente un immense défi.
Le Paris Saint-Germain fait toujours aussi peur. Malgré l’avalanche de blessures ces derniers mois, le champion d’Europe n’a pas perdu le fil. En témoigne sa deuxième place au classement de la Ligue des Champions, compétition où les hommes de Luis Enrique continuent d’impressionner. C’est effectivement sur la scène européenne que les Parisiens avaient surclassé l’Atalanta Bergame (4-0) de Yunus Musah, lequel a partagé sa mauvaise expérience auprès du défenseur central du Milan AC Fikayo Tomori.
L'équipe la plus forte qu'il ait affrontée
- Fikayo Tomori
« Une équipe que j'aimerais affronter ? Le FC Barcelone. Lamine Yamal est très fort. J'aimerais aussi affronter le PSG, a confié le Rossonero dans le podcast FilthyFellas. J'ai parlé à Musah, qui joue maintenant à l'Atalanta. Cette année, ils les ont affrontés en Ligue des Champions, et il m'a dit que c'était l'équipe la plus forte contre laquelle il ait jamais joué et qu'il n'affrontera jamais. » Un sacré compliment pour le Paris Saint-Germain déjà encensé par Joshua Kimmich mercredi. Après la défaite du Bayern Munich contre Arsenal (3-1), le milieu bavarois estimait le leader de Ligue 1 supérieur aux Gunners.
« Arsenal, l'adversaire le plus difficile qu'on ait affronté cette saison ? Non, je ne pense pas, a répondu l’Allemand à TNT Sports. Je pense que le PSG (battu 1-2 par le Bayern) était un adversaire plus difficile, surtout à cause de leur manière de jouer. Arsenal, c’est complètement différent : ils dépendent beaucoup des coups de pied arrêtés, ils aiment jouer de longs ballons, se battre sur les seconds ballons. C'est un jeu complètement différent. Contre le PSG, c'était plus un match de football. Mais aujourd'hui (mercredi), ce n'était pas vraiment du football. C’était surtout de la gestion et des duels. » A chaud juste après la première défaite du Bayern Munich cette saison, la déclaration est à prendre avec précaution.
Loading