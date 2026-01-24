Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Et dans les 2 cas on aura baisé quelqu'un ptetre même les deux 😁. S'ils gagnent ils nous aident, s'ils échouent ils disent adieu au top 2
Espérer ? On a fait quel résultat ? T'es toujours aussi demeuré ou tu t'entraines ? On n'a pas BESOIN de vos têtes de cons d'arrogants, juste que ce serait extrêmement rigolo vu la haine et la jalousie que vous nous portez, que vous favorisiez notre maintien sur le trône. Toi comprendre ?
Hihi il veut quoi le lyonnix aigri ?
Mouai...moins pire que le Sporting et le PFC mais quand même ils peuvent faire bien mieux vu leur très belle qualité technique
Bah tout le monde pour être honnête a pris le melon mais lui fait partie du top melonite du groupe oui. Lucho a eu son moment de vengeance sur la presse qui le pourrissait toute l'année dernière et maintenant il a trop pris la confiance, respecte pas les 'petits' en L1 ou LDC et se fait sortir ou perd des points en alignant des 11 bis. Pareil le copinage fait qu'on veut pas régénérer l'effectif et ne parlons même pas des tentatives Chevalier/Zabarny du dernier mercato.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading