Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Le PSG a la chance de pouvoir compter dans ses rangs sur un jeune joueur comme Ibrahim Mbaye. L’international sénégalais montre de belles choses depuis quelques semaines avec le club de la capitale, ce qui n’a pas échappé à certaines équipes européennes.

Le Paris Saint-Germain souffle le chaud et le froid depuis le début de la nouvelle année. Les hommes de Luis Enrique pèchent notamment dans l’efficacité, un point qui leur a coûté cher en Ligue des champions face au Sporting et qui aurait pu se reproduire contre Auxerre ce vendredi soir. En Bourgogne, le PSG retrouvait Ibrahim Mbaye, tout juste auréolé de son récent titre en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Le jeune ailier francilien possède un talent certain et souhaite poursuivre sa progression sous les ordres de Luis Enrique. Sa dynamique actuelle attire l’attention de plusieurs clubs européens, qui pourraient tenter leur chance pour le recruter.

Mbaye, le PSG reste ferme

Selon les informations de Florian Plettenberg, plusieurs clubs de Premier League ont des vues sur Ibrahim Mbaye. Certains souhaitent même passer à l’action pour recruter le joueur de 18 ans dès cet hiver, à l’image de Chelsea et d’Aston Villa. Cependant, le PSG n’a aucune intention de se séparer de sa pépite, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de jeu du natif de Trappes et compte sur lui pour l’avenir. D’ailleurs, les promesses du Paris Saint-Germain envers Ibrahim Mbaye sont respectées : cette saison, il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues avec le club, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives.

Lire aussi Enzo Fernandez au PSG, le coup de tonnerre

Le PSG a pour projet de proposer prochainement une prolongation de contrat à Mbaye afin de le sécuriser pour plusieurs années encore. Et si un départ précipité devait survenir, les pensionnaires du Parc des Princes exigeront le prix fort pour céder leur joueur.