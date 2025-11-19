Bouaddi proche du PSG, le LOSC fixe le prix

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pouvant apporter une plus-value à son effectif. Luis Enrique apprécie tout particulièrement certains talents de Ligue 1.

Au PSG , on ne veut plus se précipiter lors des périodes de mercato . Luis Enrique a des exigences très fortes concernant les profils qu'il veut apporter à son équipe. L'Espagnol a néanmoins des idées en tête pour le futur. Une belle opportunité pourrait même être à saisir en Ligue 1 du côté du LOSC . En effet, Ayyoub Bouaddi pourrait bien débarquer au PSG dans les prochaines semaines. Si les Dogues sont conscients des qualités de leur joueur, la réalité économique devrait contraindre le club à envisager une vente du milieu de terrain de 18 ans. A l'instar de Lucas Chevalier, le futur de Bouaddi a de belles chances de s'écrire chez les champions d'Europe.

Bouaddi au PSG, ça chauffe

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG mène en effet la course pour le moment dans le dossier du jeune crack tricolore. Le club de la capitale a pris de l'avance sur la concurrence, qui est Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus. Pour lâcher Bouaddi, le LOSC demande une somme comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Une somme largement dans les cordes franciliennes. En fin de contrat en juin 2027 avec Lille, Bouaddi pourrait donc franchir un cap et se donner une chance de connaitre, pourquoi pas, un avenir en équipe de France ou du Maroc. Forcément à prendre en compte à quelques mois d'une Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Le PSG pourrait également décider de recruter un latéral droit cet hiver pour suppléer Achraf Hakimi. Des échanges entre Luis Enrique et sa direction ont lieu depuis quelque temps concernant la marche à suivre. En attendant d'en savoir plus, les champions d'Europe s'apprêtent à retrouver le Parc des Princes. Ce sera samedi soir en Ligue 1 lors de la réception du Havre.