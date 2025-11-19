ICONSPORT_272604_0138
Ayyoub Bouaddi

Bouaddi proche du PSG, le LOSC fixe le prix

PSG19 nov. , 19:40
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pouvant apporter une plus-value à son effectif. Luis Enrique apprécie tout particulièrement certains talents de Ligue 1.
Au PSG, on ne veut plus se précipiter lors des périodes de mercato. Luis Enrique a des exigences très fortes concernant les profils qu'il veut apporter à son équipe. L'Espagnol a néanmoins des idées en tête pour le futur. Une belle opportunité pourrait même être à saisir en Ligue 1 du côté du LOSC. En effet, Ayyoub Bouaddi pourrait bien débarquer au PSG dans les prochaines semaines. Si les Dogues sont conscients des qualités de leur joueur, la réalité économique devrait contraindre le club à envisager une vente du milieu de terrain de 18 ans. A l'instar de Lucas Chevalier, le futur de Bouaddi a de belles chances de s'écrire chez les champions d'Europe. 

Bouaddi au PSG, ça chauffe 

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG mène en effet la course pour le moment dans le dossier du jeune crack tricolore. Le club de la capitale a pris de l'avance sur la concurrence, qui est Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus. Pour lâcher Bouaddi, le LOSC demande une somme comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Une somme largement dans les cordes franciliennes. En fin de contrat en juin 2027 avec Lille, Bouaddi pourrait donc franchir un cap et se donner une chance de connaitre, pourquoi pas, un avenir en équipe de France ou du Maroc. Forcément à prendre en compte à quelques mois d'une Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Lire aussi

Trophée des champions : PSG-OM programmé le 8 janvier à 19hTrophée des champions : PSG-OM programmé le 8 janvier à 19h
Le PSG pourrait également décider de recruter un latéral droit cet hiver pour suppléer Achraf Hakimi. Des échanges entre Luis Enrique et sa direction ont lieu depuis quelque temps concernant la marche à suivre. En attendant d'en savoir plus, les champions d'Europe s'apprêtent à retrouver le Parc des Princes. Ce sera samedi soir en Ligue 1 lors de la réception du Havre.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

ICONSPORT_246148_0002
Ligue des Champions

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Fil Info

14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu
11:30
Le Real Madrid remercie Lamine Yamal

Derniers commentaires

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Les six mois sont le haut de l'iceberg. L'observateur avisé sait reconnaître le travail de toute une saison d'un entraîneur au savoir faire énorme et les efforts de son joueur pour parvenir au top niveau mondial.

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

@sweet Je ne voie pas trop le rapport avec le sujet. Mais je veux bien "donner les bonnes informations" sur ce point, et la vérité est... que tu te trompes ! L'Ukraine avant son indépendance de 1991 n'appartenait pas à la Russie mais à l'URSS, en tant que République Socialiste Soviétique d'Ukraine (RSSU)

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

@rico Tu veux donner des cours d'histoire ou de géo mais l'Ukraine existe depuis 1991 hein avant elle appartenait bien à la Russie... Donc avant de donner des leçons d'histoires ou de géo, donne les bonnes informations.

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

Grand bien lui fasse mais aucun intérêt…

Traoré ne sert à rien, l’OM veut le virer

Oui bien sûr...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading