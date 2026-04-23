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Bayern-PSG, l’UEFA donne un coup de pouce aux Allemands

PSG23 avr. , 21:00
parGuillaume Conte
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L'UEFA a décidé d'être très gentille avec le Bayern Munich, qui craignait une fermeture de sa tribune pour le match face au PSG en raison de débordements qui auraient pu être graves contre le Real Madrid.
Dès la semaine prochaine, le PSG continuera son parcours en Ligue des Champions avec sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une rencontre forcément très attendue et annoncée comme une finale avant l’heure tant l’autre demi-finale entre Arsenal et l’Atlético de Madrid semble moins prestigieuse.

Des amendes mais pas de sanctions pour le Bayern

Au tour précédent, le Bayern Munich a frappé fort en éliminant le Real Madrid dans un match très tendu, où les Merengue ont fait trembler l’équipe de Vincent Kompany en accrochant la prolongation. Même dans les tribunes, le match a été heurté avec le comportement pas très discipliné des supporters du Bayern. En effet, l’UEFA a noté plusieurs incidents sérieux à l’Allianz Arena, avec même des supporters du Bayern qui sont arrivés au bord du terrain après des bousculades dans cette fin de rencontre épique. Des photographes ont été dérangés dans leur travail, et des représentants des médias ont même été légèrement blessés.
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En général, l’instance européenne ne rigole pas avec les sanctions pour ce type de comportement qui enfreint la sécurité des personnes accréditées. Mais comme le rapport Sky Deutschland, le Bayern Munich a évité le pire alors qu’une fermeture de sa tribune la plus chaude derrière les buts, la Südkurve, était redoutée. Finalement, le club allemand s’en sort avec des sanctions uniquement financières, et des amendes totalisant 100.000 euros, dont 40.000 euros pour l’envahissement partiel du terrain.
Le fait que la formation de Bavière n’ait même pas eu de fermeture avec sursis de sa tribune reste d’une clémence rare. Cela permettra toutefois à l’Allianz Arena de faire le plein au match retour pour la venue du PSG, pour un nouveau match qui s’annonce chaud en Allemagne.
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Il est d’ailleurs plus sur les articles de Lyon que de Marseille pour dire😂

L’OL l’a vendu pour zéro euro, il prépare sa revanche

humm si je veux qqch zero euro .. est ce une vente ou un don ^^

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sauf que lyon t as 300M de dette qui sont pour le stade donc un actif valorisé...

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Désolé d'intervenir , mais peut-être que tout simplement , l’OM N’EST PAS vendable 😳, et ce , pour des raisons qui nous échappent..... mais , pas aux investisseurs cqfd

L’OL en vente, l’Arabie Saoudite est sur le coup

En fait , ce qu'ils souhaitent, "l'Arabie c'est où dites 😉" (humour)🥴 , cest un "Olympique" , ils hésitent 🥴 ... 🤭

Ligue 1

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4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
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523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
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3729107123844-6
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