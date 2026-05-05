Bayern-PSG : Eteindre Luis Diaz, la mission de Warren Zaïre-Emery

Il est au courant qu'il a vendu la LDLC ARENA, OL fille, OL Reign, le centre de formation, les hôtels ....
Il ne faut pas être devin pour voir que l'OM est dans une telle merde que personne ne veut y mettre les pieds. ^^
Tu ne critique pas tu tiens des propos injurieux mensonger et rasciste Assume copain je t'oublie pas,toi et t'en d'autre Il est grand temps de faire le ménage avec tout vos multicomptes
Et après les trolls viennent bavé sur l'OM Ok ça marche 👊⚽
Oui ca parle meme d une peine de prison ferme pour oser critiquer un club de pitres. Je vais me méfier t as raison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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