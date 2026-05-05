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Warren Zaïre-Emery

Bayern-PSG : Eteindre Luis Diaz, la mission de Warren Zaïre-Emery

PSG05 mai , 21:00
parQuentin Mallet
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Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery, qui va devoir occuper le couloir droit de la défense en l'absence d'Achraf Hakimi, promet de faire le nécessaire pour stopper Luis Diaz.
C'est un nouveau match dantesque qui s'annonce. Alors que le match aller disputé au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s'est soldé sur un historique 5-4 qui restera dans les annales de la compétition, le retour devrait lui aussi être très chaud. Devant leur public et avec un but à rattraper, les Bavarois vont devoir mettre rapidement le feu dans cette rencontre pour espérer se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions depuis celle qu'ils ont remportée en 2020.
Côté PSG, l'absence d'Achraf Hakimi, blessé à la cuisse, oblige Luis Enrique à sortir sa carte favorite : Warren Zaïre-Emery. Pressenti pour évoluer dans le couloir droit de la défense, l'international français promet qu'il fera de son mieux pour museler Luis Diaz.

Warren Zaïre-Emery est prêt pour Munich

« Quand il y a des joueurs qui ont la qualité de pouvoir tout faire, comme les trois attaquants du Bayern et même ceux sur le banc, c’est toujours compliqué de défendre. Au match aller, on a fait un bon match défensivement. On prend quatre buts mais quand les attaquants sont de ce niveau, il n’y a pas d’erreurs à faire, ou très peu. On sera prêts. Concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible et j’aurai l’aide de mes coéquipiers comme toujours », a déclaré Warren Zaïre-Emery, présent en conférence de presse à la veille du déplacement à l'Allianz Arena.
Auteur d'une saison remarquable, Warren Zaïre-Emery est plus que jamais le couteau suisse idéal pour Luis Enrique. Capable de suppléer Achraf Hakimi à un rôle qui n'est pas le sien de formation, le natif de Montreuil va disputer son 52e match cette saison, pour un temps de jeu total de 4051 minutes. Rien que ça.

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Il ne faut pas être devin pour voir que l'OM est dans une telle merde que personne ne veut y mettre les pieds. ^^

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Tu ne critique pas tu tiens des propos injurieux mensonger et rasciste Assume copain je t'oublie pas,toi et t'en d'autre Il est grand temps de faire le ménage avec tout vos multicomptes

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Et après les trolls viennent bavé sur l'OM Ok ça marche 👊⚽

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Oui ca parle meme d une peine de prison ferme pour oser critiquer un club de pitres. Je vais me méfier t as raison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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