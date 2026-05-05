Bayern-PSG : Eteindre Luis Diaz, la mission de Warren Zaïre-Emery

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery, qui va devoir occuper le couloir droit de la défense en l'absence d'Achraf Hakimi, promet de faire le nécessaire pour stopper Luis Diaz.

C'est un nouveau match dantesque qui s'annonce. Alors que le match aller disputé au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s'est soldé sur un historique 5-4 qui restera dans les annales de la compétition, le retour devrait lui aussi être très chaud. Devant leur public et avec un but à rattraper, les Bavarois vont devoir mettre rapidement le feu dans cette rencontre pour espérer se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions depuis celle qu'ils ont remportée en 2020.

Côté PSG, l'absence d'Achraf Hakimi, blessé à la cuisse, oblige Luis Enrique à sortir sa carte favorite : Warren Zaïre-Emery. Pressenti pour évoluer dans le couloir droit de la défense, l'international français promet qu'il fera de son mieux pour museler Luis Diaz.

Warren Zaïre-Emery est prêt pour Munich

« Quand il y a des joueurs qui ont la qualité de pouvoir tout faire, comme les trois attaquants du Bayern et même ceux sur le banc, c’est toujours compliqué de défendre. Au match aller, on a fait un bon match défensivement. On prend quatre buts mais quand les attaquants sont de ce niveau, il n’y a pas d’erreurs à faire, ou très peu. On sera prêts. Concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible et j’aurai l’aide de mes coéquipiers comme toujours », a déclaré Warren Zaïre-Emery, présent en conférence de presse à la veille du déplacement à l'Allianz Arena.

Auteur d'une saison remarquable, Warren Zaïre-Emery est plus que jamais le couteau suisse idéal pour Luis Enrique. Capable de suppléer Achraf Hakimi à un rôle qui n'est pas le sien de formation, le natif de Montreuil va disputer son 52e match cette saison, pour un temps de jeu total de 4051 minutes. Rien que ça.