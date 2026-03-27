Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens depuis quelques semaines, Bradley Barcola semble plutôt se diriger vers une prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain.

Bousculé en Ligue 1, éliminé de manière précoce en Coupe de France, le club de la capitale française ne déçoit par contre pas du tout en Ligue des Champions. Après avoir sorti Monaco en barrages, Paris n’a fait qu’une bouchée de Chelsea en huitièmes de finale, avec une victoire 5-2 à l’aller et 3-0 au retour. Lors de ce choc face aux Blues, Bradley Barcola a particulièrement marqué les esprits en marquant deux buts importants.

Arrivé au PSG en 2023, l’ancien Lyonnais a bien confirmé son statut de grand espoir du football français au cours des derniers mois, lors desquels il est devenu un élément incontournable du projet de Luis Enrique. Si bien qu'il figure dans le viseur d’autres grands clubs européens, comme le Bayern Munich ou Liverpool. Des rumeurs qui ne plaisent à personne à Paris, et c’est donc pour cette raison que la direction du PSG s’apprête à réagir vite.

Prolongation jusqu’en 2030 pour Bradley Barcola ?

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En coulisses, le directeur sportif Luis Campos s’active pour sécuriser l’avenir de ses cadres, et notamment en attaque où le PSG compte garder ses meilleurs éléments pour avoir une base solide sur le long terme. C’est donc pour cela que Paris veut prolonger le contrat de Barcola dès maintenant. D’après le site Paris Team , l’international français serait même déjà sur le point de signer un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030.

Une prolongation synonyme d’une belle revalorisation salariale, preuve que l’attaquant de 23 ans a bien changé de statut depuis son arrivée dans la capitale française. Conseillé par l’agent Moussa Sissoko, Barcola se prépare donc à rester longtemps au PSG. Comme son ami Ousmane Dembélé ? Après avoir bouclé le dossier Barcola, la direction parisienne devrait mettre le paquet pour conserver son Ballon d’Or et conserver les deux moteurs offensifs de son équipe.