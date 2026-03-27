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Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

PSG27 mars , 12:00
parAlexis Rose
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Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens depuis quelques semaines, Bradley Barcola semble plutôt se diriger vers une prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain.
Bousculé en Ligue 1, éliminé de manière précoce en Coupe de France, le club de la capitale française ne déçoit par contre pas du tout en Ligue des Champions. Après avoir sorti Monaco en barrages, Paris n’a fait qu’une bouchée de Chelsea en huitièmes de finale, avec une victoire 5-2 à l’aller et 3-0 au retour. Lors de ce choc face aux Blues, Bradley Barcola a particulièrement marqué les esprits en marquant deux buts importants.
Arrivé au PSG en 2023, l’ancien Lyonnais a bien confirmé son statut de grand espoir du football français au cours des derniers mois, lors desquels il est devenu un élément incontournable du projet de Luis Enrique. Si bien qu'il figure dans le viseur d’autres grands clubs européens, comme le Bayern Munich ou Liverpool. Des rumeurs qui ne plaisent à personne à Paris, et c’est donc pour cette raison que la direction du PSG s’apprête à réagir vite.

Prolongation jusqu’en 2030 pour Bradley Barcola ?

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En coulisses, le directeur sportif Luis Campos s’active pour sécuriser l’avenir de ses cadres, et notamment en attaque où le PSG compte garder ses meilleurs éléments pour avoir une base solide sur le long terme. C’est donc pour cela que Paris veut prolonger le contrat de Barcola dès maintenant. D’après le site Paris Team, l’international français serait même déjà sur le point de signer un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030.
Une prolongation synonyme d’une belle revalorisation salariale, preuve que l’attaquant de 23 ans a bien changé de statut depuis son arrivée dans la capitale française. Conseillé par l’agent Moussa Sissoko, Barcola se prépare donc à rester longtemps au PSG. Comme son ami Ousmane Dembélé ? Après avoir bouclé le dossier Barcola, la direction parisienne devrait mettre le paquet pour conserver son Ballon d’Or et conserver les deux moteurs offensifs de son équipe.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs12
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts10
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Niquer sa carrière ? Regarde l evolution de sa valeur marchande depuis qu il est parti au PSG, le nombre de trophées, gagnés, de demi finales, finales qu il a joué et gagné... En 2025 il est le joueur Europeen ayant joué le plus de match (73), il est passé de simple Espoir en jouant a l OL, a international A en selection depuis qu il joue au PSG ... Tu peux dire des conneries mais pas falsifier la réalité !!!

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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