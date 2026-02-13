ICONSPORT_283219_0088
Carlos Baleba

Baleba fait baisser son prix, le PSG fonce

PSG13 févr. , 19:30
parEric Bethsy
0
En quête d’un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Carlos Baleba. Ça tombe bien, Brighton accepte de revoir son prix à la baisse à cause de la saison mitigée de l’international camerounais.
Laisser partir un titulaire, ce n’est vraiment pas dans les habitudes du Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale pourrait faire une exception avec Fabian Ruiz. Alors que son contrat expire l’année prochaine, le milieu qui soufflera ses 30 bougies en avril n’a toujours pas prolongé. Si la situation n’évolue pas, la direction francilienne devrait envisager son transfert cet été afin d’éviter son départ libre en 2027. D’autant que l’international espagnol peine à retrouver son meilleur niveau cette saison.

Une ouverture pour Baleba

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant d’apprendre que le Paris Saint-Germain étudie le marché. Le champion d’Europe envisage de recruter un nouveau milieu de terrain au profil inexistant dans l’effectif de Luis Enrique. Les Parisiens apprécient effectivement les qualités de Carlos Baleba (22 ans) dont les aptitudes athlétiques complèteraient les atouts à la disposition du coach espagnol. Bien évidemment, un tel dossier nécessite un énorme investissement. On se souvient que Brighton avait résisté aux assauts de Manchester United en réclamant plus de 100 millions d’euros l’été dernier.
De son côté, le Paris Saint-Germain n’est disposé qu’à offrir 70 à 75 millions d’euros pour le transfert de l’international camerounais. Mais la bonne nouvelle pour l’actuel leader de Ligue 1, c’est que les Seagulls, qui ont longtemps fixé un prix dissuasif pour repousser les prétendants, sont désormais prêts à revoir leurs exigences à la baisse. Le club anglais accepte de négocier à cause des performances en baisse de l’ancien Lillois. Peut-être une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain qui devra néanmoins lutter avec Manchester United, Chelsea, Tottenham et Newcastle.
C. Noom Quomah

C. Noom Quomah

CameroonCameroun Âge 22 Milieu

Premier League

2025/2026
Matchs21
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
