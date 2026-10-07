Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force

Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force

PSG
parCorentin Facy
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Arsenal est très chaud à l’idée de recruter la pépite mexicaine Gilberto Mora. Mais selon la presse anglaise, le PSG est à l’affût et pourrait tenter de contrer les Gunners en s’offrant le milieu offensif de 17 ans.
A seulement 17 ans, Gilberto Mora fait partie des pépites qui excitent les plus grands clubs européens. En tête de lice : Arsenal. Selon les informations de Team Talk, les Gunners sont actuellement les plus chauds sur le dossier du milieu offensif évoluant au Club Tijuna, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Le média anglais affirme que le champion d’Angleterre en titre pourrait accepter de payer l’été prochain la clause libératoire du joueur, fixée entre 20 et 25 millions d’euros. D’autres clubs suivent la situation de Gilberto Mora selon la source, à commencer par le Borussia Dortmund, le Benfica Lisbonne, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone.
Mais à en croire Team Talk, le danger pour Arsenal pourrait bien venir… du Paris Saint-Germain. Spécialiste du recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, Luis Campos a un oeil avisé sur la situation de Gilberto Mora depuis plusieurs mois. Après avoir vu avant tout le monde des joueurs tels que Pacho, Vitinha, Doué, Barcola ou encore Joao Neves, le double champion d’Europe en titre souhaite refaire le coup avec la pépite mexicaine.

Un duel Arsenal-PSG pour Gilberto Mora ?

Du côté de l’entourage de Gilberto Mora, on temporise et on insiste sur la nécessité d’obtenir des garanties sportives au sein d’un club compétitif et d’un environnement sein afin de développer au mieux la carrière du Mexicain. Des points sur lesquels le PSG a prouvé son savoir-faire au cours des dernières années en accueillant des jeunes joueurs et en les faisant grandir dans d’excellentes conditions sous la direction de Luis Enrique.
Reste maintenant à voir si le PSG défiera Arsenal jusqu’au bout en formulant une offre concrète au Club Tijuna pour tenter de s’offrir Gilberto Mora et si tel était le cas, si le joueur mexicain de 17 ans choisira la Ligue 1 plutôt que la Premier League pour la suite de sa jeune carrière.

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