Le PSG a un doute sur Hakimi

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

PSG19 juin , 10:00
parClaude Dautel
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La cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi qu'Achraf Hakimi, la star du PSG et du Maroc, sera bien jugé par une cour criminelle pour viol. Le joueur avait contesté cette décision.
Actuellement aux Etats-Unis où il participe à la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi a été rattrapé par une affaire qu'il aurait bien aimé oublier. En février 2023, le défenseur du Paris Saint-Germain et des Lions de l'Atlas a été accusé de viol par une femme de 24 ans. Une version que le joueur avait démentie, mais sans convaincre la justice, puisqu'il a d'abord été mis en examen pour viol, puis en février, malgré ses dénégations, un procès avait été convoqué. L'avocat d'Achraf Hakimi avait contesté cette décision. Cependant, ce vendredi la cour d'appel de Versailles a décidé qu'il y avait bien matière à procès, et dans les prochains mois le double champion d'Europe en titre devra répondre de ses actes devant un tribunal, avec le risque d'une lourde condamnation. Dans Mediapart, la jeune femme qui accuse Achraf Hakimi est sortie pour la première fois du silence, et son avocate a tenu à répondre aux propos de son confrère qui a encore une fois fait remarquer que la plaignante a refusé différentes expertises et analyses.

Hakimi n'échappera pas à un procès

« Ce que nous dit la défense d'Achraf Hakimi, c'est qu'en effet l'accusation serait fondée uniquement sur la parole de ma cliente mais c'est faux. On a dans le dossier des réquisitions du procureur de la République qui sont longuement motivées par les déclarations constantes et circonstanciées de ma cliente, et par de nombreux éléments, dont des SMS qui sont très clairs, corroborés par les contradictions d'Achraf Hakimi et les déclarations de certains de ses proches », a fait remarquer, sur France-Info, l'avocate de la jeune femme.
Et Maître Rachel-Flore Pardo de faire remarquer que malgré ces graves accusations, le Paris Saint-Germain et le Maroc n'ont pas du tout sanctionné Achraf Hakimi. « Dans certains milieux, notamment football masculin, les violences sexistes, sexuelles n'ont pas tellement d'importance, sont traitées avec une certaine banalité, que ce serait pour de l'argent, et que ce serait toujours une manigance, que ce serait faux, que ces faits n'auraient pas existé », fait remarquer l'avocate. Cependant, Achraf Hakimi bénéficie de la présomption d'innocence et cela sera le cas jusqu'à la fin de son procès.
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Derniers commentaires

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

En fait ya une enquête et pour l instant présumé innocent non?? Donc tes imagination et prédictions c'est de la merde non?

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Tu n'écris aucune réalité sur notre club, tu reprends des lieux communs. T'es un mec sans valeurs, tout le monde le sait ici. Pour le reste qu 'est ce que j'en ai à faire de connaître un type qui se fourvoie et qui claironne quand il peut avoir un semblant de bon sens, et qui se perd dans ses mensonges quand il se trompe. Dommage qu'on ne puisse pas bloquer, t'aurais été le premier.

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Alors déjà, je trouve anormal de condamné un personne avant son procès. Ensuite, il peut y avoir des faits (la multiplicité, la flagrandélit ou le risque important de récidive) qui peuvent inciter a un arrêt de l'activité (je dis inciter et pas forcer car là encore chaque cas doit se regarder selon sa situation). Dans le cas de Bruel, c'est la multiplicité qui lui porte préjudice. S'il n'y avait qu'une plainte ça se passerait différemment. Pour autant, il reste présumé innocent

L'OL à quelques heures d'un changement historique

on sait que tu deteste lyon

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

C'est sûr que toi... tu ne peux pas imaginer grand chose. ^^ Comme d'habitude... tu préfères ne pas voir.

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