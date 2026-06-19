Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

En fait ya une enquête et pour l instant présumé innocent non?? Donc tes imagination et prédictions c'est de la merde non?
Tu n'écris aucune réalité sur notre club, tu reprends des lieux communs. T'es un mec sans valeurs, tout le monde le sait ici. Pour le reste qu 'est ce que j'en ai à faire de connaître un type qui se fourvoie et qui claironne quand il peut avoir un semblant de bon sens, et qui se perd dans ses mensonges quand il se trompe. Dommage qu'on ne puisse pas bloquer, t'aurais été le premier.
Alors déjà, je trouve anormal de condamné un personne avant son procès. Ensuite, il peut y avoir des faits (la multiplicité, la flagrandélit ou le risque important de récidive) qui peuvent inciter a un arrêt de l'activité (je dis inciter et pas forcer car là encore chaque cas doit se regarder selon sa situation). Dans le cas de Bruel, c'est la multiplicité qui lui porte préjudice. S'il n'y avait qu'une plainte ça se passerait différemment. Pour autant, il reste présumé innocent
on sait que tu deteste lyon
C'est sûr que toi... tu ne peux pas imaginer grand chose. ^^ Comme d'habitude... tu préfères ne pas voir.
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🔴 Affaire Achraf Hakimi ➡️"Ce que dit la défense, c'est que l'accusation ne serait fondée que sur la parole de ma cliente. C'est faux. On a dans le dossier des réquisitions du procureur de la République longuement motivées", dit Rachel-Flore Pardo, avocate de la plaignante