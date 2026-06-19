Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

La cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi qu'Achraf Hakimi, la star du PSG et du Maroc, sera bien jugé par une cour criminelle pour viol. Le joueur avait contesté cette décision.

Actuellement aux Etats-Unis où il participe à la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi a été rattrapé par une affaire qu'il aurait bien aimé oublier. En février 2023, le défenseur du Paris Saint-Germain et des Lions de l'Atlas a été accusé de viol par une femme de 24 ans. Une version que le joueur avait démentie, mais sans convaincre la justice, puisqu'il a d'abord été mis en examen pour viol, puis en février, malgré ses dénégations, un procès avait été convoqué. L'avocat d'Achraf Hakimi avait contesté cette décision. Cependant, ce vendredi la cour d'appel de Versailles a décidé qu'il y avait bien matière à procès, et dans les prochains mois le double champion d'Europe en titre devra répondre de ses actes devant un tribunal, avec le risque d'une lourde condamnation. Dans Mediapart, la jeune femme qui accuse Achraf Hakimi est sortie pour la première fois du silence, et son avocate a tenu à répondre aux propos de son confrère qui a encore une fois fait remarquer que la plaignante a refusé différentes expertises et analyses.

Hakimi n'échappera pas à un procès

Ce que nous dit la défense d'Achraf Hakimi, c'est qu'en effet l'accusation serait fondée uniquement sur la parole de ma cliente mais c'est faux. On a dans le dossier des réquisitions du procureur de la République qui sont longuement motivées par les déclarations constantes et circonstanciées de ma cliente, et par de nombreux éléments, dont des SMS qui sont très clairs, corroborés par les contradictions d'Achraf Hakimi et les déclarations de certains de ses proches », a fait remarquer, sur », a fait remarquer, sur France-Info , l'avocate de la jeune femme.

Et Maître Rachel-Flore Pardo de faire remarquer que malgré ces graves accusations, le Paris Saint-Germain et le Maroc n'ont pas du tout sanctionné Achraf Hakimi. « Dans certains milieux, notamment football masculin, les violences sexistes, sexuelles n'ont pas tellement d'importance, sont traitées avec une certaine banalité, que ce serait pour de l'argent, et que ce serait toujours une manigance, que ce serait faux, que ces faits n'auraient pas existé », fait remarquer l'avocate. Cependant, Achraf Hakimi bénéficie de la présomption d'innocence et cela sera le cas jusqu'à la fin de son procès.