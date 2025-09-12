9 000 euros le maillot du PSG, ils ont osé

En collaboration avec de grands clubs à travers le monde, le site de « Match Worn Shirt » récupère et vend des maillots portés et signés par les joueurs. Cette semaine, des tuniques du Paris Saint-Germain sont proposées aux enchères. Dont celle de l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui atteindra bientôt les 9 000 euros.

Les plus grands passionnés ne pourront pas rester insensibles. Depuis 2017, le site de « Match Worn Shirt » vend des maillots portés et dédicacés par les joueurs. La plateforme, qui opère dans d’autres sports comme le basket, le cyclisme ou encore le rugby, travaille avec les équipementiers. Ces marquent parviennent à récupérer les précieuses tenues auprès des joueurs avant de les envoyer. Ainsi, le vendeur a pu développer une étroite collaboration avec plusieurs clubs de football.

Chelsea et le Milan AC en font partie, de même que le Paris Saint-Germain . Et cette semaine, ce sont justement des tuniques parisiennes qui sont mises aux enchères. « Match Worn Shirt » s’est procuré les maillots de Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, tous portés (et signés) en finale de la Ligue des Champions remportée la saison dernière. Autant dire que ces objets représentent un véritable trésor pour les supporters du club de la capitale.

Résultat, au moment où nous écrivions cet article, la tunique de l’ailier géorgien, buteur lors du festival contre l’Inter Milan (5-0), atteignait les 8 691 euros ! Sachant que les enchères vont durer huit jours supplémentaires, on peut penser que le futur propriétaire du maillot se rapprochera des 10 000 euros. C’est plus que les 3 930 euros actuellement offerts pour celui d’Erling Haaland lorsque le Norvégien a inscrit cinq buts contre la Moldavie (11-1) mardi. En revanche, on est loin des 76 027 euros nécessaires pour acheter la tenue portugaise de Cristiano Ronaldo face à l’Arménie (5-0).