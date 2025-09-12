psg sur une jambe contre l inter kvaratskhelia etait chaud kvaratskhelia 7 393952

9 000 euros le maillot du PSG, ils ont osé

PSG12 sept. , 14:30
parEric Bethsy
En collaboration avec de grands clubs à travers le monde, le site de « Match Worn Shirt » récupère et vend des maillots portés et signés par les joueurs. Cette semaine, des tuniques du Paris Saint-Germain sont proposées aux enchères. Dont celle de l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui atteindra bientôt les 9 000 euros.
Les plus grands passionnés ne pourront pas rester insensibles. Depuis 2017, le site de « Match Worn Shirt » vend des maillots portés et dédicacés par les joueurs. La plateforme, qui opère dans d’autres sports comme le basket, le cyclisme ou encore le rugby, travaille avec les équipementiers. Ces marquent parviennent à récupérer les précieuses tenues auprès des joueurs avant de les envoyer. Ainsi, le vendeur a pu développer une étroite collaboration avec plusieurs clubs de football.
Chelsea et le Milan AC en font partie, de même que le Paris Saint-Germain. Et cette semaine, ce sont justement des tuniques parisiennes qui sont mises aux enchères. « Match Worn Shirt » s’est procuré les maillots de Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, tous portés (et signés) en finale de la Ligue des Champions remportée la saison dernière. Autant dire que ces objets représentent un véritable trésor pour les supporters du club de la capitale.
C. Ronaldo

C. Ronaldo

PortugalPortugal Âge 40 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Résultat, au moment où nous écrivions cet article, la tunique de l’ailier géorgien, buteur lors du festival contre l’Inter Milan (5-0), atteignait les 8 691 euros ! Sachant que les enchères vont durer huit jours supplémentaires, on peut penser que le futur propriétaire du maillot se rapprochera des 10 000 euros. C’est plus que les 3 930 euros actuellement offerts pour celui d’Erling Haaland lorsque le Norvégien a inscrit cinq buts contre la Moldavie (11-1) mardi. En revanche, on est loin des 76 027 euros nécessaires pour acheter la tenue portugaise de Cristiano Ronaldo face à l’Arménie (5-0).
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0104
OL

OL : En mode Neuer, Descamps refuse de rendre la place

ICONSPORT_268257_0554
PSG

Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée

ICONSPORT_266377_0032
ASSE

ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles

edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps

Fil Info

19:30
OL : En mode Neuer, Descamps refuse de rendre la place
19:00
Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée
18:30
ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles
18:00
EdF : Après le PSG, Madrid met la pression sur Deschamps
17:30
20 boulettes, John Textor avoue tout
17:00
80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol
16:31
Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce
16:00
Hakimi Ballon d’Or, le PSG menace L’Equipe
15:31
L’OL cible un ancien buteur de l’OM

Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading