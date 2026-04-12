30 ME pour Adeyemi, le gros coup du PSG

Karim Adeyemi se rapproche de la fin de son contrat à Dortmund. L'ailier allemand n'a pas encore prolongé et semble se diriger vers un départ l'été prochain. Le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux candidats pour l'accueillir.

Quand on veut renforcer son effectif avec un ailier talentueux, difficile d'ignorer le profil de Karim Adeyemi. Le jeune allemand de 24 ans brille par sa vitesse, ses qualités techniques et sa finition. Buteur à 10 reprises cette saison toutes compétitions confondues, le joueur de Dortmund compte 11 sélections avec l'Allemagne dans sa carrière. Mais, son avenir au BVB est plus que jamais incertain. Sous contrat jusqu'en 2027, Adeyemi n'a pas encore prolongé avec le deuxième de Bundesliga. Autant dire que le club de la Ruhr ne s'opposera pas à son départ l'été prochain.

Adeyemi, joker de luxe au PSG ?

Fotospor. Luis Enrique voit en Karim Adeyemi un renfort sérieux dans le secteur offensif. L'Allemand intégrerait la rotation au niveau des ailiers. Un beau joker de luxe pour un PSG parfois limité à cause des blessures. Pour boucler le transfert, les Parisiens devront donner au moins 30 millions d'euros à Dortmund selon Fotospor. Un scénario crédible d'autant que ses prétendants sont nombreux en Europe et ils se manifestent déjà. Parmi eux figure le Paris Saint-Germain selon le média turc. Luis Enrique voit en Karim Adeyemi un renfort sérieux dans le secteur offensif. L'Allemand intégrerait la rotation au niveau des ailiers. Un beau joker de luxe pour un PSG parfois limité à cause des blessures. Pour boucler le transfert, les Parisiens devront donner au moins 30 millions d'euros à Dortmund selon

De plus, Paris doit composer avec une concurrence fournie dans ce dossier. Karim Adeyemi est aussi suivi en Turquie par Fenerbahçe et Besiktas. Il est également sur les tablettes de Tottenham et Manchester United en Angleterre. Enfin, l'Inter Milan se déclare candidat pour son transfert en Italie. La bataille pour l'attaquant révélé au Red Bull Salzbourg promet d'être intense côté parisien. Autant dire que le champion d'Europe en titre devra se dépêcher s'il veut rafler la mise dans le dossier de l'international allemand, dont le profil semble coller à ce que recherche Luis Enrique pour son secteur offensif.