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Nice : Elye Wahi insulté en plein match... par un coéquipier

OGC Nice12 avr. , 7:00
parEric Bethsy
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Englué en fond de classement, l’OGC Nice vit mal sa situation. C’est particulièrement tendu dans le vestiaire azuréen où les Aiglons n’hésitent pas à s’insulter, à s’embrouiller, voire à se révolter contre les décisions de l’entraîneur Claude Puel.
Plutôt programmé pour jouer l’Europe, l’OGC Nice va pourtant lutter pour son maintien dans l’élite. L’actuel 15e de Ligue 1 n’a plus que quatre points d’avance sur le barragiste Auxerre, la faute à une mauvaise dynamique qui dure depuis des semaines. Sur ses neuf derniers matchs de championnat, le Gym n’en a remporté qu’un seul. Ce contexte fait inévitablement monter la pression en interne, d’où la réaction de Morgan Sanson à la mi-temps du match perdu à Strasbourg (3-1) le week-end dernier.
« Ça commence à casser les couilles. On donne les buts à chaque fois », lâchait le milieu niçois au micro de beIN Sports. Et ce n’est rien comparé à ce qui allait se passer quelques instants plus tard. Dans le vestiaire visiteur de la Meinau, ça a notamment chauffé entre Sofiane Diop et Jonathan Clauss, qui a fini par annuler une interview prévue avec Ligue 1+ au terme de la rencontre.
Toujours selon Nice-Matin, cette mi-temps a également été marquée par un triple changement opéré par Claude Puel. Sauf que les sortants Sofiane Diop, Juma Bah et Isak Jansson, remontés, ne sont pas revenus sur le banc en deuxième période. « Il y a eu des gestes d’énervement oui », a confirmé l’entraîneur azuréen en conférence de presse, avant d’évoquer des sanctions pour les coupables. En plus d’une amende, Sofiane Diop et Isak Jansson ne débuteront pas contre Le Havre dimanche.

Sanson prévient ses coéquipiers

On apprend aussi qu’Hicham Boudaoui a insulté Elye Wahi pendant tout le match en Alsace. Ce qui n’est pas vraiment étonnant après l’aveu de Morgan Sanson. « S'il faut qu'il se passe des choses pour que personne ne lâche, il se passera des choses, a prévenu l’ancien Marseillais en conférence de presse. Je ne laisserai personne lâcher. Si on doit s'embrouiller, s'insulter parce qu'untel ne fait pas l'effort ou parce que l'autre ne fait pas ce qu'il faut, on va y aller. » Comme on dit, le groupe vit bien.

Ligue 1

12 avril 2026 à 17:15
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