Nice : Elye Wahi insulté en plein match... par un coéquipier

Oui c'est ça ! Toi celui de feu GregRoi 😂🤣😂
Saadé c'est surtout des milliards constitués sur le dos des contribuables pendants des années et pendant le COVID sur le dos des consommateurs et des PME. Aucune gloire pour une entreprise qui ne paie presque rien en impôt en France et où l'atmosphère de travail est délétère... Maintenant pour l'OM ce serait mieux que McCourt et ils ne savent plus quoi faire de leurs milliards a la CMA PS: nous avec le Qatar au PSG on n'est pas mieux loin de là, mais faut en avoir conscience
pardon?
Je crois pas ...lui c'est un débile vraiment profond qui est complètement dans le déni
L'Equipe et ses fake news🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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