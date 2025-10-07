150 millions d’euros, le PSG claque la porte au nez du Real Madrid

La presse espagnole insiste, le Real Madrid est bouillant à l’idée de recruter Désiré Doué lors du prochain mercato estival. La réponse du PSG ne s’est pas faite attendre et Florentino Pérez risque de tomber de haut.

Exceptionnel en 2024-2025 avec 16 buts et 16 passes décisives sous les couleurs du Paris Saint-Germain , Désiré Doué justifie parfaitement l’investissement du club parisien, qui avait dépensé 50 millions d’euros pour l’arracher au Stade Rennais. Le natif d’Angers s’est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique au point d’envoyer Bradley Barcola sur le banc. Actuellement blessé, le néo-international français (5 sélections) fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Ce n’est donc pas une surprise de voir les meilleurs clubs s’intéresser à lui, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2029 avec le PSG. Selon les informations du site Fichajes, le Real Madrid a notamment un oeil sur la situation de Désiré Doué. Xabi Alonso est fan de l’ancien Rennais et de sa polyvalence, avec la possibilité d’évoluer sur les postes offensifs ou en tant que milieu de terrain. Le Real Madrid sait que les chances de rafler la mise sont faibles, mais le club merengue a tout de même l’intention de tenter le coup l’été prochain selon le média spécialisé.

Le Real rêve de Désiré Doué, le PSG ferme la porte

La réponse du PSG a toutefois été limpide : il faudra débourser au moins 150 millions d’euros pour que le Qatar étudie toute proposition. Autrement dit, Désiré Doué a quasiment été déclaré intransférable par le Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos le savent, le Real Madrid ne déboursera pas une telle somme sur un seul joueur et cela même en cas de vente de Rodrygo ou de Vinicius Junior. Cela tombe bien, Désiré Doué n’a pas exprimé le souhait de partir. Au contraire, l’ex-Rennais semble plutôt déterminé à l’idée de marcher dans les traces d’Ousmane Dembélé en restant au PSG pour s’y imposer comme l’un des prétendants au Ballon d’Or dans les années à venir. Le Real Madrid est donc au courant, les chances de récupérer Désiré Doué l’été prochain sont quasiment nulles.