« On prend beaucoup de branlées… », OM-PSG continue sur RMC

PSG23 sept. , 22:30
parMehdi Lunay
Les Parisiens sont tombés de haut lundi avec la première défaite de leur club en Ligue 1, qui plus est à Marseille. Le confiant Jérôme Rothen a été sévèrement recadré par Eric Di Meco sur RMC.
Le Paris Saint-Germain semblait invincible après son impressionnant succès 4-0 contre l'Atalanta en Ligue des champions, Marseille a prouvé que ce n'était pas le cas lundi soir. L'OM a été la première équipe à faire tomber le PSG en Ligue 1 et même toutes compétitions confondues cette saison. Un succès 1-0 des Phocéens grâce à un but un peu heureux d'Aguerd mais surtout avec une grande prestation collective. Cela faisait un petit temps que Paris n'avait pas été aussi peu dangereux que lors du Classique de lundi.

Retour sur terre brutal pour Jérôme Rothen

Le réveil a été difficile ce mardi pour de nombreux supporters parisiens malgré le sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. C'était notamment le cas de Jérôme Rothen. Le consultant de RMC voyait son ancien club être favori malgré les absences, soulignant avant le match que le PSG « était rarement bousculé au Vélodrome ». Des paroles bien retenues par son compère marseillais Eric Di Meco, lequel était revanchard ce mardi soir. L'ancien défenseur de l'OM était d'autant plus à cran car Rothen l'accueillait avec une remarque un peu arrogante.  « C’est la soirée de ta vie sur les dernières années Eric ? ».
La réponse ne se faisait pas attendre chez l'expert du tacle glissé dans les années 1990. « Non mais c’est pas le débat du jour. Hier, tu chantais, tu fanfaronnais, tu n’as pas voulu comprendre qu’avec les absences du côté du PSG bah il y avait match. Tu étais sûr de toi, tu allais éteindre le stade si je me souviens bien. Nous, on baisse la tête parce que ces dernières années on prend beaucoup de branlées. Ne retourne pas la situation. […] Moi je suis venu entendre non pas des excuses mais... », a lâché Di Meco.
Un peu sonné, Jérôme Rothen réalisait un léger mea culpa. Il se félicitait alors du succès de l'OM pour « l’intérêt de la Ligue 1 ». Pas suffisant pour calmer un Eric Di Meco très remonté qui se demandait ironiquement si le présentateur de Rothen s'enflamme ne voulait pas devenir VRP voire président de la LFP. Le Classique du 22 septembre 2025 est-il annonciateur d'un réveil phocéen dans les prochaines confrontations avec le PSG ? En tout cas, le complexe d'infériorité a largement disparu chez les amoureux de l'OM.
