Paris Sportifs ‍: Spécial Arsenal-PSG, gagnez 350 euros ou récupérer tout

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Arsenal-PSG, c'est l'affiche de ce mardi en demi-finale de la Ligue des Champions. Un gros match avec une énorme attente autour des Parisiens.

Le PSG joue le match le plus important de sa saison ce mardi soir à l’Emirates. Les Parisiens affronteront Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions, avec l’objectif de faire un pas vers la finale de la C1. Et effacer au passage la défaite 2-0 du match disputé en début de saison à Londres, en phase de saison régulière. Toutes les conditions sont réunies pour un grand match, et une belle performance parisienne qui affiche un tout autre visage depuis le début de l’année 2025. Même en Angleterre, le PSG impressionne et réaliser une grosse opération sur le terrain d’Arsenal n’est pas impossible.

L’occasion pour vous de vous lancer dans le monde des paris sportifs avec une opération spéciale pour cette rencontre en compagnie de notre partenaire Winamax. Le site spécialisé propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant. Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs et parier.

Résultat, c’est le moment de miser sur le match Arsenal contre Paris SG. La victoire des Parisiens est cotée à 3,50. Ainsi, pour un pari de 100 euros, le gain possible est de 350 euros. Et en cas de résultat différent, rien n’est perdu car vous récupérer votre première mise en cash sur Winamax. Il suffit de suivre les directives d’inscription disponible ICI.

Si vous souhaitez faire un autre pari, aucun problème car des centaines de paris sont disponibles, y compris sur le match Arsenal-PSG ou la rencontre entre Barcelone et l’Inter Milan de mercredi. Tous ces paris comprennent l’offre exceptionnelle de bienvenue de Winamax.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».